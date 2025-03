Quién es Natalia Jiménez, la ex Masterchef que decidió raparse tras su diagnóstico de cáncer

Natalia Jiménez, ex participante de MasterChef Junior, decidió raparse luego de ser diagnosticada con cáncer, y su novio se solidarizó con ella despidiéndose también de su cabello.

Fue en enero de este año cuando la también influencer compartió un video en su cuenta de TikTok donde explicó que fue diagnosticada con esta enfermedad.

“Me diagnosticaron un cáncer, no es de los peores que se puede tener y todo el mundo me dice que tengo 20 años y al final es un pronóstico favorable y va a pasar rápido porque tengo muchos proyectos por delante, yo ni nadie se lo merece (...) Voy y vengo del hospital, primero por la anorexia y en el momento más feliz de mi vida me viene esto”, dijo la española.

Desde entonces, ha compartido parte de este duro proceso con sus seguidores, incluyendo sus días difíciles, nuevo estilo de vida, las quimioterapias y la pérdida de su cabello.

Natalia Jiménez, ex participante de MasterChef Junior Instagram @nattjim

Hace unos días, publicó un video en el que se dejó ver completamente rapada con el texto: “Y al final consigues sonreír te pongan lo que te pongan”. En el clip aparece su novio, quien también se rapó, dándole un beso en la cabeza a la influencer, muestra de su fuerte conexión y apoyo. “No sabes lo fuertes que podemos llegar a ser”, escribió en la descripción de la publicación.

Por su parte, su novio, conocido como Abe, publicó un video en sus redes sociales donde se le ve cortándose el cabello con el texto: “Te dije que no te dejaría luchar sola. Ahora y siempre, te amo”.

¿Quién es Natalia Jiménez?

Natalia Jiménez participó en la versión española de MasterChef Junior en el año 2016 durante la cuarta temporada. Actualmente tiene 20 años y se dedica a compartir videos sobre su estilo de vida en sus redes sociales.

También hace contenido para YouTube y en su cuenta de Instagram promociona su música, pues también se ha desempeñado como cantante con temas como ‘Y si me vuelves a ver’ y ‘Víctima’.

Aunque Natalia Jiménez no fue la ganadora de MasterChef Junior, si ganó gran popularidad, lo que fue un gran impulso en su carrera como creadora de contenido. En Instagram cuenta con 488 mil seguidores, en TikTok con 1.9 millones, y en YouTube tiene 211 mil suscriptores.

¿Qué tipo de cáncer tiene Natalia Jiménez?

Natalia Jiménez explicó en su video de TikTok que padece cáncer en la sangre, llamado leucemia.

“Tengo cáncer en la sangre y tengo mucho miedo de estar en el hospital otra vez, quiero disfrutar de mi vida ahora. No voy a parar de subir videos, al final esto me gusta, hay momentos donde no apetece nada, pero trataré de mostrar la parte positiva para aquellos que están en la misma situación o algo peor”, contó la influencer.

“No sé nada del tratamiento, del tiempo ni si va a ser quimioterapia o radioterapia y nada, yo no quería hacer un video llorando, me cuesta asimilarlo, pero debo sacar fuerzas”, finalizó.