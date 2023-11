Quién es Rich Paul, el esposo de Adele: de vendedor de camisas a millonario agente deportivo

Adele confirmó que se casó con Rich Paul, su novio desde hace poco más de dos años. Él es un exitoso agente deportivo, con una gran historia de vida.

Ella es una de las cantantes más importantes, con éxitos como “Someone like you”, “Rolling in the deep”, entre muchos otros.

El anuncio de su boda tomó por sorpresa a algunos, y otros ya lo suponían, dada la forma en que la cantante se refería a Rich como su esposo.

Se cree que el enlace se celebró este año y que fue de manera íntima o secreta, con los familiares y amigos más cercanos.

Adele ha sido más abierta al mostrarse feliz, enamorada, siempre mencionando a su pareja, dijo incluso alguna vez que es el hombre con quien quiere pasar el resto de su vida.

Él es Rich Paul

El esposo de Adele tiene una gran historia de vida y superación, quería ser atleta, pero el destino lo llevó hacia un camino distinto.

Tiene 39 años de edad, nació el 16 de diciembre de 1981, maneja a estrellas de la NBA como LeBron James, John Wall, Ben Simmons y Anthony Davis.

Fue nombrado como el segundo agente más poderoso del 2020 con ingresos de 46 millones de dólares.

Es el fundador de la agencia de talento deportivo llamada Klutch Sports Group, que maneja las carreras de jugadores de la NBA y de la NFL.

Creció en uno de los barrios más pobres de Cleveland, y salió de un ambiente de drogas para convertirse en un millonario.

Su padre murió de cáncer cuando era un adolescente, eso hizo que se superara.

Esta parte de su vida parece sacada de una película, comenzó un negocio ambulante de playeras deportivas.

Un día conoció a Lebron James en un aeropuerto, cuando apenas tenía 17 años, y desde entonces se hicieron amigos y ahora también es su representante.