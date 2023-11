¿Reese Whiterspoon y Kevin Costner están juntos? Esto es lo que se sabe

Reese Witherspoon y Kevin Costner, dos estrellas de Hollywood que se divorciaron recientemente de sus respectivas parejas, han sido objeto de rumores de romance.

Sin embargo, sus representantes negaron estas afirmaciones. El rumor comenzó a circular cuando el presentador del podcast Naughty but Nice, Danny Pellegrino, tuiteó que los actores estaban saliendo.

“Se rumora que Kevin Costner está teniendo un romance con Reese Witherspoon. ¿Amas a esta nueva pareja?”, escribió.

El representante de Witherspoon, por su parte, le dijo a Page Six que la historia es “completamente inventada y no es cierta”.

¿Quiénes eran las parejas de Reese Witherspoon y Kevin Costner?

Witherspoon, de 47 años, y Costner, de 68, se divorciaron de sus respectivas parejas en 2023.

La actriz se separó de Jim Toth, con quien tiene un hijo de 11 años, y Costner se divorció de Christine Baumgartner, con quien tiene tres hijos.

Witherspoon también es madre de Ava, de 24 años, y de Deacon, de 20, que tuvo con el actor Ryan Phillippe.

Aunque los rumores de romance pueden ser emocionantes para los fans, es importante recordar que no siempre son ciertos. En este caso, ya fueron desmentidos.

Algunos comenzaron a comentar sobre la diferencia de edad, que es de más de 20 años.

Reese no solo es actriz, sino que se convirtió hace años en productora de series y películas, lo cual le ha redituado muy bien al ser considerada de las más ricas del mundo.

Multifacética y popular gracias a cintas como “Legalmente rubia”. Ganadora del Oscar por “Walk the line”. En 2016 fundó la productora Hello Sunshine, con el objetivo de producir series y películas.

Fue así como surgieron las exitosas Big Little Lies, Little Fires Everywhere, y The Morning Show, que triunfa en Apple TV+, donde está Jennifer Aniston, a quien la une una gran amistad, fueron hermanas en Friends.

Kevin Costner, por su parte, es uno de los actores más reconocidos por cintas como “Danza con lobos”, que le hizo ganar el Oscar a mejor película y mejor director.