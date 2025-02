Revelan por qué Daniel Bisogno no tuvo funeral: así lo despidieron

Tras la muerte de Daniel Bisogno el pasado 20 de febrero, su hermano, Alex Bisogno, reveló por qué decidieron no hacerle un funeral al conductor.

En entrevista con el programa ‘Sale el Sol’, Alex explicó que tomaron esta decisión en familia en conjunto con el productor Alejandro Gou, un amigo cercano a Daniel, con quien trabajó durante varios años: “Cuando Daniel fallece, yo le marqué a Alejandro. Él quería hacer este homenaje y yo también, porque no me imaginaba una despedida para Daniel en una funeraria y todos llorando nada más”.

El también conductor detalló que querían darle una despedida más especial a Daniel Bisogno, en un lugar que él siempre amó. “Daniel quería regresar a los foros y al teatro, esa era una de las cosas que lo tenía más ilusionado”.

¿Cómo despidieron a Daniel Bisogno?

Lamentablemente, el regresó de ‘El Muñeco’ a los escenarios no pudo ser como se esperaba, pero pudieron cumplir uno de sus más grandes deseos.

“Se cumplió (su regreso). A lo mejor no como hubiéramos querido, pero regresó y recibió un último aplauso del público”, dijo Alex Bisogno.

Los restos de Daniel Bisogno fueron incinerados y el viernes 21 de febrero le rindieron un homenaje en el Centro Cultural Teatro II, recinto donde se presenta ‘Lagunilla Mi Barrio’, puesta en escena en la que el fallecido conductor participó.

Después, sus familiares más cercanos se reunieron en la Basílica de Guadalupe para pedir por el descanso eterno de Daniel Bisogno y de su madre, Araceli Bisogno, quien murió el 24 de febrero de 2024, dos días después de ofrecer su vida a cambio de la de su hijo, según contó Alex Bisogno.

Tras la muerte de Daniel Bisogno, así ha enfrentado la pérdida su familia

Además, Alex reveló cómo está su familia tras estas terribles pérdidas: “Todos estamos devastados, todos estamos inconsolables. Ayer hicimos una misa en la Basílica de Guadalupe que nos ofrecieron, muy bonita, tuvo un significado muy especial para nosotros porque, cuando Daniel estaba hospitalizado en terapia intensiva el año pasado, justamente hoy (24 de febrero) mi mamá falleció, entonces no se pudieron despedir, no se pudieron volver a abrazar, no pudieron volver a estar juntos. Cuando Daniel despierta y supo que mi mamá había fallecido, lo mismo dijo ‘no la pude abrazar, no me pude despedir de ella’, entonces, físicamente, ayer fue el reencuentro en la Basílica de Guadalupe. Entonces tuvo un significado muy especial para nosotros”.

“A mí mi papá me dice constantemente que sigamos siendo los hermanos que somos porque a él probablemente no le quedan tantos años, es difícil. Mi papá es un hombre muy saludable afortunadamente, pero él sabe que el tiempo lo tiene en contra, tiene 80 años”.

Daniel Bisogno “regresó” a ‘Ventaneando’ con ayuda de su hija, Michaela

Luego de más de 20 años trabajando en ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno logró regresar al foro de forma simbólica, pues las cenizas del presentador fueron llevadas ante las cámaras de su “querido público”, como solía llamar a la audiencia.

Cristina Riva Palacio, exesposa del conductor y madre de su hija Michaela, acompañó a la pequeña para llevar juntas los restos del también actor.

En el foro también estuvieron los hermanos de Daniel, Alex Bisogno e Ivette, así como su sobrino.