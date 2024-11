Revelan supuestas irregularidades en el acta de matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron el pasado 24 de julio en Morelos, sin embargo, comenzó a circular un video donde se revelan las supuestas irregularidades en su acta de matrimonio.

La pareja se encuentra en medio del ojo del huracán luego de las declaraciones de Cazzu, expareja del sonorense y madre de su hija, Inti, quien, en una entrevista con ‘PLP’ de Luzu Tv negó que ella estuviera enterada del romance entre su ex y la hija de Pepe Aguilar.

Ahora, los recién casados se encuentran sumergidos en una nueva polémica luego de que una informante anónima sugiriera que hubo corrupción en el proceso legal de su matrimonio.

No se puede acceder al acta de matrimonio de Christian y Ángela Instagram @angela_aguilar_

Anomalías en el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal

En redes sociales ya es viral un clip donde una presunta empleada del Registro Civil de Morelos denuncia que el acta número 154, la cual supuestamente corresponde a la unión de los cantantes, no aparece en el sistema, sin embargo, las actas numeradas antes y después sí están registradas.

Según la fuente, esta situación es inusual, pues se trata de información que debería estar disponible para consulta pública.

La empleada señala que esta omisión podría indicar manipulación o corrupción de datos, además, criticó que la persona encargada de oficiar dicha boda fuera el director estatal del Registro Civil de Morelos, Sergio Israel González Macedo, pues no es común que alguien con ese nivel jerárquico oficie una boda en municipios específicos.

No se puede acceder al acta de matrimonio de Nodal y Ángela Instagram @nodal

Dificultades para acceder al acta de matrimonio Nodal-Aguilar

La mujer aseguró que en su propio municipio sí se puede solicitar cualquier acta de matrimonio, siempre y cuando se cuente con los datos necesarios, pero en el Registro Civil de Morelos señalan que solo el titular o un familiar cercano puede obtener dicho documento.

“Da la casualidad que en este Registro Civil no te dan acta si no eres titular con un argumento de que no eres familiar… inclusive en otros municipios del estado, como lo es el mío, tú puedes consultar cualquier acta sin problema, mientras sepas los datos”, detalló.

Por ello, la informante sugirió que esta limitación podría ser parte de un intento de ocultar información, pues considera que esta medida es inusual y corrupta, ya que restringe material público.

“El director estatal dio una declaración de que el acta la iban a mandar desde Amacuzac, que es donde fue la boda. ¿Acaso creen que somos tontos? Si las actas son digitales ya no se envían”, agregó.

Hasta el momento, ni las autoridades involucradas ni Ángela ni Christian han dado declaraciones sobre estas acusaciones.