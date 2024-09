Rosalía y Jeremy Allen, separados: esta fue su última aparición pública juntos

Rosalía y Jeremy Allen terminaron su relación luego de casi un año de un noviazgo que se volvió un fenómeno ya que no era una pareja que muchos esperaran. La española y el estadounidense comenzaron a salir luego de que ambos terminaran relaciones duraderas.

La cantante había roto su compromiso con el puertorriqueño Rauw Alejandro, y el actor había solicitado el divorcio de su esposa, Addison Timlin.

Desde finales de 2023, ambos se volvieron inseparables por calles de Los Ángeles y Nueva York. Y, aunque nunca dieron una declaración pública sobre su noviazgo, su química y fotos románticas nos confirmaron que estaban juntos y muy enamorados.

Esta fue la última vez que se vio juntos a Rosalía y Jeremy Allen

En julio pasado, a pesar de no haber hecho apariciones juntos de forma oficial, la cantante y el actor fueron vistos disfrutando de París.

En esa ocasión, se vio a Rosalía y Jeremy mientras caminaban y conversaban animadamente, lo que parece indicar que los rumores de una supuesta ruptura eran infundados.

Y aunque no se les observó en gestos de afecto como abrazos o besos, su complicidad era evidente.

También te puede interesar: Ricky Martin enfrenta una nueva demanda de su sobrino por presunto abuso sexual

Ambos asistieron al evento previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos, Prelude to the Olympics by Fondation Louis Vuitton, y aunque no llegaron juntos al evento, lucieron radiantes y felices.

Jeremy Allen no estuvo en el cumpleaños de Rosalía

Dada la discreción con la que manejan su relación de continente a continente, a nadie le pareció extraño que Jeremy no apareciera en las fotografías de la fiesta por el cumpleaños 32 de la Motomami.

Sin embargo, se reveló que mientras la española disfrutaba de su fiesta un día después comenzaron a circularan por la red fotos de su “novio” besándose con la actriz Molly Gordon, quien interpreta a Claire Dunlap, en la serie The Bear.

Aunque ninguna de las partes ha hecho una declaración publica respecto a las imágenes, se puede decir que el truene entre Rosalía y Jeremy es oficial.

También te puede interesar: Hijos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son vetados de colegio en Portugal