Rosalía y Jeremy Allen White ya no se esconden y disfrutan juntos de París: FOTOS

La cantante española Rosalía y el actor estadounidense Jeremy Allen White, quienes han mantenido su relación con un bajo perfil, fueron captados disfrutando juntos de la ciudad de París, con lo que quedaron atrás los rumores de separación que habían circulado en meses recientes.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Rosalía y Jeremy Allen White?

Desde su primera aparición pública en octubre del año pasado, Rosalía y Jeremy Allen White cautivaron a fans y medios por igual.

Su historia comenzó poco después de que ambos terminaran relaciones significativas; Rosalía con el cantante Rauw Alejandro y White tras su divorcio de Addison Timlin.

A pesar de los rumores recientes que sugerían una posible crisis o ruptura, las nuevas imágenes confirman que la relación sigue más viva que nunca.

¿Qué hacían Rosalía y Jeremy Allen White en París?

Este fin de semana, las calles de París se convirtieron en el escenario perfecto para la pareja, que fue vista mientras disfrutaba de la ciudad con una actitud relajada y sonriente.

Las fotografías muestran a Rosalía y Jeremy mientras caminan y conversan animadamente, lo que parece indicar que los rumores de ruptura eran infundados.

DEUXMOI EXCLUSIVE…Jeremy Allen White & Rosalia in LA today 📸 @backgrid_usa pic.twitter.com/XAQxIfTQsq — deuxmoi (@deuxmoiworld) July 13, 2024

Aunque no se les observó en gestos de afecto como abrazos o besos, su complicidad era evidente.

Antes de su viaje a París, la pareja fue vista en Los Ángeles durante un evento especial relacionado con la serie “The Bear”, protagonizada por White.

El actor participó activamente en la promoción del evento, incluso preparó sándwiches para los seguidores en un pop-up de Mr. Beef de Chicago en el restaurante Uncle Paulie’s.

También te puede interesar: Qué es de la vida de Mariana Yazbek, la primera novia de Luis Miguel

Este evento fue uno de los momentos en que la pareja fue vista junta públicamente antes de su aparición en París.

Aunque ambos asistieron al evento previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos, Prelude to the Olympics by Fondation Louis Vuitton, no llegaron juntos al evento, pero ambos lucieron radiantes y felices.

Jeremy Allen White y Rosalía lucieron radiantes durante el Prelude to the Olympics en París GETTY IMAGES

¿Qué ha dicho Jeremy Allen White sobre su relación?

En una reciente entrevista con una revista española, Jeremy Allen White expresó su contento tanto en su vida profesional como personal.

“Me tomas en uno de los momentos más dulces de mi carrera y de mi vida”, declaró el actor.

Jeremy Allen White consiguiéndole un regalo a Rosalía en la máquina de gancho 🧸💕 pic.twitter.com/RFg10r3aEV — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) July 25, 2024

Estas palabras reafirman el buen momento por el que atraviesa la pareja al disfrutar de un equilibrio entre sus exitosas carreras y su vida personal.

Con París como telón de fondo, Rosalía y Jeremy Allen White parecen dispuestos a seguir compartiendo momentos juntos, alejados de los rumores y simplemente en busca de disfrutar de su relación.

Los seguidores de ambos lados del Atlántico estarán atentos a ver cómo se desarrolla esta historia de amor entre dos estrellas de la música y la actuación.

También te puede interesar: Joe Manganiello rompió el silencio y desmintió a Sofía Vergara sobre la causa de su divorcio: ¿quién dice la verdad?