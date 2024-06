Salma Hayek felicitó de manera emotiva a Angelina Jolie y su hija Vivienne por su triunfo en los Premios Tony

La gran amistad que tienen Salma Hayek y Angelina Jolie quedó de manifiesto en redes sociales luego de que la mexicana felicitará a su colega estadounidense tras su triunfo en los Premios Tony, celebrados el fin de semana pasado.

La esposa de François-Henri Pinault compartió en su cuenta oficial de Instagram unas cálidas palabras a Jolie, quien es productora de la obra The Outsiders, y a su hija, quien es asistente de producción.

“Hay algunos humanos raros que ya sabemos que son brillantes, pero es difícil entender hasta qué punto. Mi querida Angie, no dejas de impresionarme e inspirarme, especialmente porque sé que todo lo que haces proviene de un lugar de amor”, escribió Hayek en su cuenta de Instagram.

Hayek enalteció a la joven de 15 años por haber ganado su primer Tony por el musical.

"¡Y Vivienne, eres un genio! ¡¡Enhorabuena por tu merecido Tony por The Outsiders!!, que fue nombrado mejor musical y consiguió otros tres premios tras recibir un total de 12 nominaciones”.

“The Outsiders” ganó en los Tony como Mejor Comedia Musical, Mejor Puesta en Escena, Mejor Iluminación y Diseño Sonoro.

Salma y Angelina se hicieron grandes amigas tras la grabación de la película “Eternals” en la que compartieron créditos como Ajak y Thena, respectivamente.

“Amo a Salma, puedo ir con Salma para siempre. Es uno de los más grandes regalos que me dio esta película (Eternals). Hemos estado juntas en este negocio desde hace mucho tiempo y realmente no nos habíamos conocido, porque yo no soy muy social y nunca pasamos tiempo juntas. Y ahora somos amigas y somos muy cercanas, ella es mi hermana, la amo y ella es brillante, amable y maravillosa”, dijo Angelina Jolile en una entrevista en 2021.