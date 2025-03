Selena Gomez revela detalles de su boda: el rol que tendrá uno de sus compañeros de ‘Only murders in the building’

La boda de Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco promete ser un evento lleno de momentos emotivos y divertidos, especialmente gracias a la participación especial de uno de sus entrañables amigos y compañeros de reparto, Martin Short.

De acuerdo con People, durante el episodio del 27 de marzo del Drew Barrymore Show, la presentadora preguntó a Selena Gomez si había considerado que Steve Martin, de 79 años, y Martin Short, de 75, oficiaran su boda. Entre risas, la estrella de “Sunset Blvd.” admitió que no había pensado en esa posibilidad, pero reveló que Marty (como cariñosamente llama a Short) ya tiene un papel clave en la celebración: “Le dije que debía dar un discurso”, confesó la cantante y actriz.

Con su característico sentido del humor, Gomez añadió que “Steve probablemente sacará su banjo”, haciendo referencia al conocido talento musical del actor de “El Padre de la Novia”. Sin duda, este inesperado toque cómico podría convertir la ceremonia en una velada inolvidable.

Selena Gomez prepara su boda con Benny Blanco INSTAGRAM

La entrañable amistad de Selene Gomez y Steve Martin de Only Murders in the Bulding

Según el medio citado, en una aparición previa en el programa Jimmy Kimmel Live!, Selena Gomez compartió que Steve Martin la felicitó por su compromiso de una forma muy particular. “Steve se aseguró de enviarle un correo electrónico a mi asistente para que me felicitara”, reveló Gomez entre risas. “Así se comunica Steve, siempre intenta ser muy correcto”, bromeó, destacando el peculiar estilo del actor para mostrar su aprecio.

La relación cercana de Gomez con sus compañeros de Only Murders in the Building ha sido evidente desde el inicio de la serie, y la idea de involucrarlos en un papel especial durante su gran día ha generado gran entusiasmo entre los fans. Durante su charla con Kimmel, Selena también fue consultada sobre la posibilidad de que Martin y Short fueran los “portadores de anillos” en su boda. Con una sonrisa, Gomez admitió que la idea le parecía “adorable”.

Con estos divertidos detalles, la boda de Selena Gomez y Benny Blanco promete ser una celebración repleta de cariño, risas y momentos entrañables, con amigos tan especiales como Martin Short y Steve Martin a su lado.