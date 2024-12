Benny Blanco le propuso matrimonio a Selena Gomez con un lujoso anillo: ¿cuánto cuesta esta joya?

Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron y anunciaron la feliz noticia a través de una publicación que documenta el emocionante momento, incluyendo el lujoso anillo de compromiso.

Se trata de una joya con un impresionante diamante corte marquesa con diamantes más pequeños a los lados y que recuerda a la canción ‘Good for you’, un hit de Selena Gomez de 2015, donde la famosa dice esta frase: “I’m on my marquise diamonds, I’m a marquise diamond’, es decir: “Estoy en mis diamantes marquesa, soy un diamante marquesa”.

Luego de que se diera a conocer la feliz noticia la noche del miércoles 11 de diciembre, muchas personas se han preguntado cuál es el costo de esta sorprendente pieza y algunos expertos han salido a dar su opinión.

Anillo de compromiso de Selena Gomez Instagram @selenagomez

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Selena Gomez?

Ann Grimmett, experta y vicepresidenta de comercialización de Jared Jewelers, dijo que el diamante principal es corte marquesa podría ser de unos 6 quilates y su valor de alrededor de 225 mil dólares.

“El anillo de compromiso de Selena Gomez es apropiado para un talento tan poco común como el suyo, dado que menos del 5% de los diamantes son marquesa”, dijo Ann Grimmett en un comunicado de prensa reportado por People.

“La forma representa que lo viejo vuelve a ser nuevo, con una historia que se remonta al siglo XVIII, pero también representa la tendencia a los diseños alargados que hemos visto crecer rápidamente en los últimos años”, añadió.

Por su parte, Daily Mail informó que Laura Taylor, joyera especializada en anillos de compromiso, le dijo al diario británico que el anillo de Selena Gomez podría valer más de 1 millón de dólares.

“El anillo de compromiso que Benny eligió para Selena es un diseño exquisito y atemporal, que se adapta perfectamente a su estilo”, dijo la experta.

“El anillo presenta un increíble diamante de talla marquesa en su centro, estimado en alrededor de 8 quilates, montado en una banda pavé de oro amarillo”, añadió.

“Es probable que el diamante central sea de una calidad excepcional, con una claridad VVS1 y una clasificación de incoloro en el rango DF. Calculo que el anillo vale más de 800.000 libras (1 millón de dólares), dependiendo de las especificaciones precisas del diamante”.

Los diamantes corte marquesa

El corte marquesa se remonta al siglo XVIII, cuando el rey Luis XV de Francia encargó un diamante que se asemejara a la sonrisa de su amante, la marquesa de Pompadour.

Jillian Sassone, de la joyería Marrow Fine, explicó cuál es el significado del corte marquesa en un anillo: “Tradicionalmente asociados con la realeza, los diamantes marquesa tienen extremos elegantes y puntiagudos que crean la ilusión de una piedra más grande. También son increíblemente versátiles: ya sea que se coloquen de norte a sur o de este a oeste, los diamantes marquesa lucen impresionantes tanto en engastes en garra como en engastes en bisel”, dijo el experto en información recogida por People.