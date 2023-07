Shakira habría ‘incomodado’ a Piqué con más condiciones sobre la custodia de sus hijos

Shakira se ha establecido poco a poco en la ciudad de Miami al lado de sus dos hijos Sasha y Milan como acuerdo a la custodia que debatió con Gerard Piqué. Después de que meses atrás la colombiana tuvo una precipitada salida de Barcelona y llegó a nuevas tierras, no queda más que la nostalgia por parte del exfutbolista sobre cuándo podrá volver a ver a sus hijos —cosa que ya hizo durante la época de verano de este año.

¿Hubo cambios en la custodia de los hijos de Piqué y Shakira?

Después de doce intensas horas de negociaciones, Shakira y Piqué lograron ponerse de acuerdo sobre quién llevaría la custodia de los niños en noviembre del 2022. Cabe mencionar que no fue una decisión fácil de tomar para Piqué, debido a que no quería que sus hijos se fueran a vivir tan lejos de él, porque los vería mucho menos de lo que le gustaría. Según lo estipulado, Piqué podrá viajar a Miami siempre que quiera y los gastos de los viajes se pagarán con la cuenta común.

De acuerdo con Semana, el acuerdo firmado entre la ex pareja habría tenido un giro. “Aunque en un principio estipularon que sus hijos pasarían el 66% de las vacaciones de verano con su padre, finalmente no será así", y que los representantes legales de ambos llegaron a una resolución distinta a la pactada para “que sea lo menos traumático posible” para Sasha y Milan. El medio citando a la periodista Lorena Vázquez explica: “resulta que habían pactado que Gerard tendría durante estas vacaciones de verano el 66% de custodia, pero no está siendo así". Ahora “se habría decidido que los niños estén 15 días con su padre y 15 con su madre [...] un 50%". Lo que también significa técnicamente más tiempo con Shakira. Pero este cambio está por verse realidad, quizá, para 2024. De lo contrario quedarán con el 66% para Piqué.

Ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente al respecto, pero sería una resolución ‘incómoda’ para Piqué, en medio de la aparente nueva relación de Shakira con el piloto de carreras Lewis Hamilton.