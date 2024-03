El sobrino de Ricky Martin pidió retirar la contrademanda contra el cantante por “conducta sexual no consensual”

El proceso legal derivado de las acusaciones de uno de los sobrinos de Ricky Martin contra el intérprete por supuesta conducta sexual no consensuada ha seguido su curso, dando como resultado una ardua batalla de demandas y contrademandas por ambas partes. Aunque aún no existe un veredicto final, Dennis Yadiel Sánchez Martin, quien funge como acusatorio, solicitó retirar una de las contrademandas impuestas.

Sobrino de Ricky Martin pretende quitar contrademanda hacia el cantante por daños

Durante una sesión de seguimiento llevada a cabo en tribunales de Estados Unidos, Dennis Yadiel Sánchez Martin, sobrino del cantante que en años pasados lo acusó por haber tenido conductas sexuales no consensuadas en agravio a su persona, solicitó quitar una de las contrademandas que actualmente permanecen abiertas.

Según información recopilada por EFE, se trataría de una demanda que responde a la que el cantante interpuso contra el hijo de su hermana Vanessa, por conceptos de extorsión y acusaciones maliciosas.

Es así que el joven pidió que se desestimara este proceso en su contra, sin que esto signifique que se invaliden sus testimonios respecto a lo que asegura vivió por parte del puerorriqueño.

El intérprete no se ha pronunciado respecto a la última actualización del proceso legal Getty

Qué se sabe de la resolución jurídica

De acuerdo con el reporte de EFE, el juez a cargo del caso informó a Dennis Yadiel que este tipo de movimientos, en cualquier proceso legal, deben realizarse con una solicitud previa interpuesta por un abogado.

Por esta razón, se declinó la petición del sobrino de Ricky Martin, ya que no cuenta con equipo de defensa desde hace varios meses, aspecto que se le había advertido, no podía mantenerse así por mucho tiempo, ya que no contar con asesoría puede retrasar los procesos.

En respuesta, Sánchez Martin aseguró que si no ha contratado a un nuevo abogado no es porque no desee hacerlo, sino que la búsqueda se ha complicado y le ha resultado imposible encontrar al mejor profesional para hacerse cargo de su situación jurídica.

Hasta el momento, ni Ricky Martin ni su equipo de abogados o representantes, han emitido declaraciones en torno a esta nueva petición hecha por Dennis.