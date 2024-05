The Idea of you, un filme para reflexionar y volver a creer en el amor

Basada en el libro de nombre homónimo de Robinne Lee, “The Idea of You” cuenta la historia de Solene, una madre y mujer divorciada que, en sus 40 años, conoce Hayes, un joven de 24, que resulta ser una estrella de la música, con quien comienza una historia de amor que parece imposible.

“The Idea of You”, en contexto

Cuando el padre de Izz le cambia los planes, Solene, su madre (Anne Hathaway), se ve obligada a llevarla a un festival de música para ver a su banda favorita. Es entonces cuando, sin imaginarlo, Solene termina al interior del camerino de Hayes (Galitzine). Tras su encuentro, él hace hasta lo imposible y busca cualquier pretexto para volverla a ver. Es así como comienza esta historia, entre encuentros y desencuentros, y con muchos miedos e inseguridades de por medio, en busca del amor inesperado, pero con un pequeño detalle, una gran diferencia de edades.

Para reflexionar

Cuando pensamos en una relación heterosexual, la cual es marcada por una diferencia de edad, estamos acostumbrados a pensar, aceptar o simplemente dar por hecho que el mayor es el hombre, pero ¿qué pasa si la mayor es la mujer? Esta es una de las premisas que aborda “The Idea of You”, pues en esta historia, vemos a una mujer de 40 años enamorarse de un joven de 24.

Al respecto, las críticas, burlas y prejuicios no se hacen esperar en la ficción, llamando a la protagonista de esta historia de todas las formas despectivas posibles, menos por su nombre. Pero, ¿qué acaso hay una ley que dice que solo los hombres pueden enamorarse de alguien menor? ¿Por qué juzgamos, criticamos y opinamos acerca de una persona y su historia sin conocerla? ¿Por qué damos por hecho aquello que simplemente desconocemos?

Son algunas de las preguntas que llegan a mi mente al ver esta película, pues más allá de la premisa, me hace pensar en todos aquellos prejuicios e ideas preconcebidas de forma errónea que nos facilitan opinar y encasillar a los demás.

Amor, la base de esta y muchas otras historias

Siguiendo por la misma premisa, pero hablando de un sentimiento en concreto, ¿cuántas veces no hemos escuchado la frase que dice que en el amor no hay reglas? Sabemos que ante dicho sentimiento no podemos hacer mucho al respecto, pues no podemos mentirle al corazón ni a la emoción, sin embargo, aún creemos que no solo somos capaces de manejarlo y controlarlo a nuestro favor, sino que incluso, nos atrevemos a opinar y decidir lo que es mejor para los demás, creyendo conocer lo que los otros deben sentir y elegir para sí. La única verdad es que el corazón no obedece a la razón y mucho menos a la opinión (mucho menos si es ajena).

La idea del destino

No soy mucho de creer en el destino, pero entiendo su importancia. Creer en el destino es tener esperanza, es dejar una vela encendida, es una cuestión de fe; y si de amores que parecen imposibles hablamos, no hay mayor aliado que el destino, ese fiel amigo que nos permite confiar e imaginar un final feliz y no perder “La idea de ti”.

Editor’s Choice

De vuelta al filme, si algo debemos resaltar es la química que existe entre sus protagonistas. Las emociones que Anne Hathaway expresa traspasan la pantalla. Por su parte, una vez más, Nicholas demuestra su versatilidad y capacidad actoral, facilitando el poder enamorarnos de él en cada una de sus interpretaciones. Asimismo, la música del filme, en su mayoría a cargo de él, y aunque esté inspirada en una Boyband, la cual podría resultar muy básica, cumple una función fundamental, pues de cierta manera va contando la historia y acompañándola de forma asertiva. Finalmente y no por ello menos importante, debemos reconocer el nivel de producción que presenta este filme, pues aunque a simple vista se desarrolla en escenarios relativamente cotidianos, cuenta con elementos como un festival de música masivo que se ve muy real, lo cual no todas las producciones consiguen reflejar.

“The Idea of You” está disponible en Prime Video y definitivamente es un must para los amantes de las comedias románticas, así como para todos aquellos que quieren volver a creer en el amor, porque si algo nos recuerda, es que en el amor no hay reglas, edades, ni tiempo.