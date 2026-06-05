Tom Holland explica por qué considera a Zendaya la mejor actriz de su generación

Tom Holland no escatimó en elogios al hablar de Zendaya durante una reciente entrevista en el pódcast “Good Hang with Amy Poehler”, donde aseguró que considera a su esposa “la mejor actriz que existe”. El protagonista de Spider-Man destacó la capacidad de Zendaya para transformarse completamente en cada personaje, señalando que una de las cosas que más admira al verla trabajar es que no tiene miedo de arriesgarse frente a la cámara.

Creo que es la mejor actriz que existe actualmente. De verdad pienso que tiene algo especial. Tom Holland

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El actor puso como ejemplo su aclamada interpretación de Rue en “Euphoria”, señalando que el personaje es completamente distinto a la personalidad de Zendaya fuera de la pantalla. También elogió su trabajo en “The Drama”, destacando que, aunque se trata de un papel muy diferente, mantiene la misma intensidad, pasión y compromiso.

Creo que lo que más me gusta de verla trabajar como actriz es que no le teme a nada. Es completamente valiente. Se entrega por completo, como diciendo: ‘Voy a darlo todo’. Tom Holland

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Más allá de su talento artístico, el actor también destacó la disciplina de Zendaya. “Nunca ha bebido alcohol. Siempre ha estado muy enfocada”, comentó, describiéndola como una persona excepcional tanto dentro como fuera de los sets de grabación. Algo que para él es importante, siendo que batalló con dejar ese vicio.