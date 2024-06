Travis Kelce reveló todos los detalles del momento en el que conoció al príncipe William en el concierto de Taylor Swift

El campeón del Superbowl, Travis Kelce, ha tenido un fin de semana para recordar. Desde su participación en el Eras Tour de Taylor Swift en Londres, hasta tomarse una selfie con el príncipe William antes de uno de los conciertos de su novia.

Y es que el jugador de los Kansas City Chiefs asegura que conocer al heredero a la corona británica fue una experiencia increíble.

Fue en el último episodio del podcast New Heights, que hacen entre él y su hermano Jason, que Kelce platicó sobre cómo fue conocer al príncipe.

“Amigo, era un tipo genial”, afirmó Travis en la transmisión, "¡era tan genial! Estaba allí con los pequeños George y Charlotte, fue un absoluto placer conocerlo”.

Travis Kelce asegura que se puso nervioso con el príncipe William

Durante su encuentro con el príncipe William, Kelce señaló que o estaba muy seguro de cómo tratar a su alteza real.

“No estaba seguro de cuál era el protocolo”, mencionó que no sabía si debía hacer una reverencia o “simplemente parecer como un idiota americano y estrecharles mano”.

“No sabía si podía empezar con un ‘qué tal, amigo’. Queríamos ser educados”, dijo el jugador.

Su hermano Jason luego explicó que ambos recibieron recomendaciones sobre cómo saludar a la realeza.

“Como no estábamos en un evento real oficia, no era necesario hacer una reverencia. Si hubiera sido una reunión oficial de la realeza entonces sí habría sido así. Aun así, me dirigí a él como su alteza real”, explicó Kelce.

Lo mejor de su encuentro con la realeza

Para Travis Kelce lo mejor de haber convivido con el príncipe William fue también la oportunidad haber conocido a sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte.

“El príncipe William estuvo fantástico, pero lo más destacado fue la princesa Charlotte”, dijo durante el podcast. “Ella era tan jodidamente adorable.