Valeria Marín, a menos de una semana de su boda con Julián Gil, se quiere divorciar a causa de Chayanne

Valeria Marín y Julián Gil se casaron el pasado 29 de diciembre en Puerto Rico, sin embargo, a pocos días de la boda, la periodista deportiva ya se quiere divorciar a causa de Chayanne.

A través de su cuenta en Instagram, Valeria Marín compartió una publicación con fotos y videos de su encuentro con el intérprete de ‘Dejaría todo’ y, al parecer, quedó impactada con el cantante boricua.

“2 días después de casada y ya me quiero divorciar… Te amo Chayanne, a ti también Julián Gil, peeeeeeeero…. mi cara lo dice todo. Las cosas como son. Ya eres mi favorito 2025”, escribió Valeria Marín.

La periodista aprovechó su encuentro con Chayanne, quien estaba acompañado por su esposa Marilisa Maronesse, en una fiesta de fin de año para hacer una broma, misma que recibió el apoyo de sus seguidores.

“Por fin se casa Julián y viene Chayanne a cag*rsela”; “Leemos pero no juzgamos”; “Tranquila, Valeria, que en ese caso seríamos todas, te entendemos”; “Tu cara lo dice todo”; “Ni modo Julián, todas nos queremos comer ese bombón, incluyendo a Vale”; “Te entendemos Val, yo ahí me desmayo…”; “Ese es un gran regalo de bodas”; “Pa’ la fila, porque somos muchas, si no es que todas”, fueron algunos de los comentarios.

Esta publicación demuestra la complicidad, el amor y la confianza que existe entre Valeria Marín y Julián Gil.

Valeria Marín, Julián Gil y Chayanne Instagram @valmarin_r

La boda de Julián Gil y Valeria Marín

Julián Gil y Valeria Marín se casaron en Puerto Rico, en una hermosa casa de campo en el pueblo de Cidra, en la ‘Isla del Encanto’, luego de comprometerse en 2022, durante el mundial de fútbol de Catar.

La periodista deportiva llevó un vestido diseñado por el mexicano Benito Santos, mientras que el actor optó por un traje blanco de The House of Suits.

Valeria Marín estuvo acompañada por sus padres, Silvia y Víctor Marín, y sus hermanos, Sebastián y Lander Marín. Por su parte, Julián Gil contó con la presencia de sus hijos, Nicolle y Julián Jr. (quien además fue el padrino de bodas), su nieto Oliver, así como su perro, Batman, quien se encargó de llevar los anillos al altar. La única ausencia notable fue la del hijo menor del actor, Matías, fruto de su relación con Marjorie de Sousa.