¿Yolanda Andrade todavía siente amor por Verónica Castro? Esto fue lo que dijo

Yolanda Andrade sigue dando de qué hablar por la supuesta relación que mantuvo con Verónica Castro, quien se ha mantenido en su postura de no confirmar lo dicho por la conductora de “Montse y Joe”.

Recientemente, la actriz de telenovelas como “Rosa Salvaje”, respondió al medio Despierta América, sobre los dichos de Andrade.

Comentó que no tenía nada que perdonar, tampoco se sentía lastimada por las afirmaciones de la conductora. Resaltó que las declaraciones de Yolanda surgieron en un momento complicado y le envió bendiciones.

“Eran bromas en su mal momento y en su mal tiempo, pero está bien, las cosas hay que tomarlas de quien vienen y si ella es una bromista, pues se toman de una persona bromista y ya”, señaló la actriz de “Los ricos también lloran”.

Fue en el año 2019 cuando Andrade destapó su relación con la ex conductora de Big Brother VIP, y confirmó que se casaron en un acto simbólico en Ámsterdam.

¿Qué dijo Yolanda Andrade?

Ante estas declaraciones de Verónica Castro, la también actriz de melodramas como “Sentimientos Ajenos”, dijo:

“Soy bromista, pero no soy mentirosa. Sí, claro que hubo mucho amor, la veo muy diferente, le deseo también a ella mucha salud y bendiciones. Soy responsable de mis palabras y yo nunca he dicho ninguna mentira... Hay que viajar ligeros de equipaje y me refiero, también, a la mochila que traemos cargando de la vida con mentiras”, enfatizó.

Y prosiguió:

“Hace mucho que la desconozco. (De mi parte) todavía hay amor; siempre he tenido relaciones bien bonitas con todas mis parejas. Bueno, la más bonita fue con la Montse... Todas han sido importantes, pero ha sido la más sacrificada, ha pasado todos los tiempos conmigo”.

En lo que a este tema respecta, es un hecho que Verónica no tiene intención de confirmar nada, mientras que Yolanda se mantiene firme en sus dichos.