Zayn Malik sufrió un accidente en la Paris Fashion Week 2024; esto se sabe

Zayn Malik se volvió tendencia el fin de semana, luego de que circulara información sobre un supuesto accidente que sufrió, mientras acudió a la Semana de la Moda de París.

Este era el primer evento al que acudía en los últimos cinco años y que terminó cuando un automóvil le pasó por encima a uno de sus pies.

Lo que pudo terminar en un hecho desastroso, no fue así, ya que Zayn Malik publicó que está bien, ya que sus zapatos lo protegieron.

Hay un video que circula en redes sociales donde se aprecia el momento del accidente:

Esta fue la foto que aclaró que él estaba bien, y se ve la huella de la llanta:

El regreso de Zayn Malik

Este evento público fue el regreso del cantante, quien se había tomado un largo tiempo en su carrera profesional, incluso estuvo dos años sin publicar nueva música.

El pasado verano lanzó su sencillo Love Like This, y parece que está dispuesto a seguir adelante, tras la pausa larga que hizo, que se entiende, pues con tan solo 17 años, el británico se convirtió en un ídolo de masas como uno de los miembros de la banda One Direction.

Su vida personal ha estado llena de momentos turbios, pues a finales de 2021, Gigi Hadid y Zayn Malik decidieron terminar su relación a los pocos meses después del nacimiento de su primera y única hija de nombre Khai.

La madre de la modelo denunció al cantante por una supuesta agresión. Malik fue condenando a 90 días de libertad condicional y asistir a un programa de violencia de género.

Al paso de algunos años, Zayn Malik se lleva bien con su ex, con quien educa a su hija sin el foco del público o los medios, ambos tienen la custodia compartida.