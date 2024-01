cuult-wellness-club-el-spot-ideal-para-sentirte-major-en-la-cdmx

Si estás tenso, estresado, si tu novio te corto, si es tu cumpleaños, si te quieres desconectar, o si te quieres sentir como una nueva persona, ven a consentirte a Cuult Wellness Club. Cuult Wellness Club es un wellness spa. Está dedicado al bienestar de la persona. Situado en la Ciudad de México en Monte Líbano 915 cuenta con 7 cabinas con aparatos que te ayudan a mejorar tu salud integral del cuerpo. Tienen una sala de manicure y pedicure, al igual que una increíble terraza de la que les contaré más adelante.

Ahora un pequeño intro a que se encuentra en cada habitación. En el primer cuarto cuentan con las botas más sofisticadas del mundo de drenaje que se llaman Balancer Pro, que es como si te estuvieran masaje 20 manos al mismo tiempo, se complementa con hidrógeno molecular que es el antiinflamatorio más potente que hay, te ayuda a dormir mejor y a sacar toxinas. El segundo cuarto cuenta con una máquina para la cara llamada Hydrafacial que hace limpieza profunda y te deja la cara super glowy, perfecto para verte increíble en tus eventos. La máquina cuenta con muchísimas funciones, un martillo frío que es como pasarte hielo por la cara, ultrasonido, radiofrecuencia y un efecto lifting.

En el siguiente cuarto encuentras una máquina llamada Vibroacoustic, es toda una experiencia con luz infrarroja. Tú te acuestas, te ponen unos audífonos especiales para la meditación, y con base a la música que escojas, la cama vibra y te hace una meditación súper profunda. Luego en Cuult Wellness Club cuentan con dos salas de masaje de muchos tipos, como un masaje deportivo, masaje de madero terapia para enflacar, masajes manuales de relajación. La siguiente, una de las más impresionantes es la máquina Lipomax Face & Body, contiene un vacuum que ayuda para la celulitis y reafirmar la piel, igual para la cara es maravillosa, este tratamiento se vende por sesiones: pierna, abdomen, brazo y espalda, igual cuentan con una máquina llamada sculpt que básicamente es como si hicieras 20 mil abdominales. El siguiente cuarto es el cuarto de balancer, el cual te ayuda a drenar el líquido que retienes. Por último, tienen un cuarto de cámaras hiperbáricas, en las cuales respiras cien por ciento oxígeno, y con las cuales rejuveneces interiormente.

Mi parte favorita definitivamente es la terraza que tiene un sauna, y un cold plunge ¡para los que se atrevan! Tiene una zona de camastros relajantes, regaderas y la mejor parte es que la terraza se renta para seis personas máximo, donde igual les incluyen juegos, jugos, snacks y cosas de la barra.

En Cuult Wellness Club cada cliente es único y lo que ofrecen es personalizar la experiencia para cada cliente, depende en lo que estás sintiendo o lo que necesitas ellos te ayudarán con un paquete especial para ti. Están creando circuitos que serán para ciertos beneficios, si tienes un evento o un viaje, también tienen paquetes muy originales y personales como el broken heart o tengo una amiga triste, o el after party por si se te pasaron las copas y el día siguiente te sientes fatal, todo se vale porque no solo por tener una vida wellness significa que no puedes echar fiesta, lo que sea, todo personalizado al 100%. En cuestión a precios nos dejaron muy claro que todo es super accesible, el wellness es caro en todo el mundo y en Cuult Wellness Club quieren que sea para todos. Si necesitas relajarte o simplemente te quieres consentir ve a Cuult Wellness Club, porque como su slogan dice “Glow on your terms”.