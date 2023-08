¿Puerto Escondido en verano? Estos son los restaurantes imperdibles que tienes que visitar

En la época de los stories de Instagram y los “pseudo-foodies”, sabemos lo importante que es encontrar un lugar que perfectamente mezcle lo aesthetic (o lo bonito visualmente, vaya) con platillos deli. Seguramente te gusta visitar tus lugares de siempre en la Roma o Condesa, pero ¿existen rinconcitos igual de ricos y cool fuera de la CDMX? Estos son los restaurantes que son un must en Puerto Escondido.

Sabemos que quedan pocos días de verano, si es que el trabajo y la vida de la ciudad te permiten darte unos días de break. Puerto Escondido es uno de los destinos top de este año (y de toda la vida) y recientemente se ha convertido en dueño de nuestros feeds en Instagram por sus playas, pero también por unos cuantos spots que han llamado la atención de todo mundo.

Por si eres de esos que prefieren ver por sí mismos, y no dejar que les cuenten, estos son los restaurantes que sí o sí tienes que agregar a la lista en caso de que te des una vuelta por la costa oaxaqueña. Ojo, que aunque la lista es corta, cada uno de estos lugares tiene una oferta gastronómica interesante que sin duda será diferente a cualquier cosa que hayas probado.

Glou Glou en Casa To

Si tienes la suerte de quedarte en Casa To, cheers to you! Fuera de que sea uno de los hoteles más cool del puerto y que su sinigual arquitectura nos haga casi babear por una foto en el lugar, existe un pequeño rincón dentro de la casa que invita a todos a conocerla y que nos deleita con una copita de vino.

Para la cena, hay dos menús disponibles: uno a la carta y otro en siete tiempos, maridado con distintos vinos. El menú de degustación ofrece emocionantes platos como el pulpo y melón a la parrilla con ajo blanco, el betabel al horno de barro con jugo de zanahoria escabechado, la tostada de camarón, berenjena ahumada, salsa macha y alga nori, y las costillas de cerdo glaseadas con chutney de guayaba, cilantro y salvia, todo acompañado de una deliciosa tortilla. Una oportunidad única para explorar sabores únicos y maridajes exquisitos en esta cena memorable.

Creando un diálogo sin esfuerzos entre la comida rica y un buen maridaje, el chef Luis Pabón y la sommelier Gabriela Moreno se unen para crear Glou Glou. Su propuesta nos abre las puertas a un desayuno, una cena maridaje, o si de plano lo tuyo no es cenar, una copa de vino.

Casona Sforza, Puerto Escondido

Vanessa Franco y Andrés Trujillo han creado una experiencia culinaria en Casona Sforza que se centra en la cocina franca, destacando las bondades locales de la tierra y el mar en sus platos. La frescura de los ingredientes locales es esencial en la cocina de producto que han desarrollado, donde se utilizan técnicas de preparación depuradas y se promueve la sustentabilidad.

El enfoque de la cocina se basa en utilizar ingredientes de temporada y de circuito corto, es decir, provenientes de granjas y cooperativas cercanas a Puerto Escondido y regiones aledañas. Esto garantiza la trazabilidad y calidad de los platillos para los comensales.

Con sólidas bases de técnicas gastronómicas francesas, Trujillo y Franco permiten a los huéspedes de Casona Sforza redescubrir recetas cotidianas con los ingredientes más frescos. El menú incluye platos como omelette con hoja santa y quesillo, frijoles orgánicos y waffles de maíz amarillo cosechado localmente, así como opciones de pesca del día, mejillones, pastas frescas y ensalada verde.

Cabe mencionar que su propuesta culinaria se vincula con el proyecto hermano, Pueblo del Sol, ubicado en la Sierra de Oaxaca, utilizando ingredientes provenientes de sus iniciativas productivas de miel, vainilla y café, respaldadas por un sentido de responsabilidad social y ambiental.

SOMMO

SOMMO, el restaurante de sushi y cocktail bar que ha revolucionado el arte de la gastronomía en la costa de Oaxaca. Con una fusión audaz de sabores locales y técnicas innovadoras, SOMMO invita a un viaje sensorial que despierta tus sentidos y te transporta a un mundo de placer culinario.

Su ambiente moderno y acogedor te envuelve en una atmósfera relajada, donde cada plato es una obra maestra meticulosamente diseñada para deleitar hasta al paladar más exigente. Desde la frescura de sus mariscos capturados del océano cercano hasta las exquisitas combinaciones de ingredientes autóctonos, cada bocado en SOMMO es una explosión de sabores que te conecta con la esencia misma de este paraíso gastronómico.