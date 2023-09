¿Qué hacer en Las Vegas en el marco de la pelea de Canelo Álvarez?

“Canelo” Álvarez se enfrentará contra Jermell Charlo en la T-Mobile Arena de Las Vegas la noche de este sábado 30 de septiembre. En dicho enfrentamiento, el mexicano peleará para defender sus títulos mundiales indiscutidos de peso supermediano.

Y sí estás en la ciudad de Las Vegas y deseas disfrutar de más experiencias únicas e inolvidables, te compartimos algunos planes para gozar de tu estancia en el destino.

The Sphere

Recientemente inaugurado, The Sphere en el corazón del Strip, la enorme esfera que puedes apreciar desde distintos puntos de la ciudad, pues tiene una altura de 30 metros, además, día a día se llena de color y luz, proyectando en su superficie un sinfín de imágenes llamativas.

The Sphere fue inaugurada con la residencia de la agrupación U2.

High Roller

También ubicado en el corazón del Strip y con una altura máxima de más de 160 metros, High Roler es la rueda de la fortuna desde donde puedes observar toda la ciudad, con un recorrido que da la vuelta en cerca de media hora o 45 minutos.

Paseo por el desierto en Bronco

Sin duda alguna, un atractivo natural que tiene Las Vegas es el desierto, el cual puedes visitar de diversas maneras, aunque una gran forma de hacerlo es realizando un paseo en Bronco, el cual puedes manejar hasta llegar a lo más alto de las montañas para gozar de la espectacular vista.

Experiencia culinaria

Si algo tiene Las Vegas es una oferta gastronómica sin igual, pues en cada hotel encontrarás un sinfín de restaurantes para todos los gustos. De nuestros favoritos son: CHICA en The Venetian, el cual ofrece una propuesta que reúne lo mejor de la cocina mexicana con toques internacionales y Stanton Social Prime en Caesar’s Palace y Jack Binion’s Steakouse en Horseshoe para los amantes de los cortes de carne y la alta gastronomía.

Recorrer Las Vegas Strip

Por último, pero no por ello menos importante, un must al viajar al destino es recorrer de extremo a extremo el Strip. Claro está, visitando cada uno de los hoteles, tiendas y más que encontrarás a cada paso. De esta manera podrás conocer lo mejor de la decoración de cada lugar, así como la impontente arquitectura que se alza en la ciudad.

Sin duda alguna, son muchos los planes y actividades que puedes realizar durante tu estancia en una ciudad que te cautivará.