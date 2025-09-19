Suscríbete
Moda

Carolina Herrera celebra su desfile en la Plaza Mayor de Madrid

Wes Gordon, director creativo de la firma, presentó su colección primavera/verano 2026

September 18, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
carolina-herrera-desfile.jpeg

Carolina Herrera eligió la Plaza Mayor de Madrid para presentar su nueva colección ante 800 invitados entre celebrities nacionales e internacionales en un hito histórico para la ciudad que no acogía un evento de moda de esta categoría desde 1959, cuando la duquesa de Alba celebró en el Palacio de Liria una fiesta (a modo de gala benéfica) donde se presentó la colección Trapèze de Dior.

Por primera vez, la firma ha llevado fuera de Nueva York su desfile coincidiendo con la Mercedes-Benz Fashion Week. El director creativo expresó. “Hay algo en el ritmo de esta ciudad, su apetito por la vida, que me inspira cada temporada y encarna profundamente a la mujer Herrera”.

carolina-herrera.jpeg

El centro de la plaza se cubrió por una pasarela blanca en la que desfilaron las modelos luciendo las piezas de esta colección. Una línea bañada por colores cálidos, entre los que han destacado el rojo, fucsia, violeta, rosa, negro azabache, entre otros.

Como ya es habitual en el sello de Carolina Herrera, las flores estuvieron presentes en un gran número de sus prendas, incluyendo el clavel, la flor de Madrid, así como la violeta, un guiño a los caramelos típicos de la ciudad. Además, rosales y diseños con mucho movimiento, bordados y pedrería.

carolina-herrera-moda-carolina-herrera.jpeg

Carolina Herrera
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Donald Trump, Melania Trump, Kate Middleton y el príncipe William
Moda
¡Encuentro fashionista! Melania Trump en Dior y Kate Middleton con otro bolso Chanel
September 17, 2025
 · 
Tania Franco
20250915_78A9774.jpg
Moda
BVLGARI INAUGURA SU EXPOSICIÓN MÁS GRANDE DE LA HISTORIA EN JAPÓN ‘BVLGARI KALEIDOS
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jaden-smith-christian-louboutin.jpeg
Moda
Jaden Smith, hijo de Will Smith es el nuevo director creativo de Christian Louboutin
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ICONICA COLLECTION (10).jpg
Moda
Iconica, la colección más emblemática de Pomellato
September 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Christopher Briney - The summer i turned pretty
Moda
Las celebridades mejor vestidas en la New York Fashion Week 2025
Del street style al front row: las estrellas que están definiendo el glamour en la Gran Manzana durante la semana de moda más influyente del año
September 13, 2025
 · 
Tania Franco
Michael Kors - New York Fashion Week
Moda
Tendencias de moda que se vieron en New York Fashion Week 2025
Las pasarelas de Nueva York revelan los colores, texturas y estilos que definirán el próximo año
September 12, 2025
 · 
Tania Franco
Ideas de outfits patrios para el 15 de septiembre
Moda
Outfits patrios fáciles para este 15 de septiembre, que te sacarán de apuros
Ideas rápidas para verte increíble en las fiestas patrias sin gastar de más ni complicarte
September 12, 2025
 · 
Tania Franco
tissot-srv-el-reloj-que-evocan-la-geometria-audaz-del-art-deco.png
Moda
Tissot SRV: el reloj que evocan la geometría audaz del Art Déco
Tissot es sinónimo de legado, innovación y sofisticación, que acompaña a las mujeres desde 1853.
September 10, 2025
 · 
Caras
Choupette y Karl Lagerfeld
Moda
¿Quién se quedó con la gata de Karl Lagerfeld después de su muerte? La felina heredó más de 300 MDD
Choupette, la gatita heredera de la riqueza del diseñador, es considerada la gata más famosa del mundo y sigue viviendo rodeada de lujos
September 10, 2025
 · 
Tania Franco