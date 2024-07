Caras presente en el Urbanic Launch Party desde Londres con Maca Achaga y otras celebridades

Londres, Inglaterra, cuna de la marca de moda global Urbanic, se convirtió en el escenario perfecto para celebrar el Urbanic Launch Party, donde conocimos las más recientes colecciones de la marca inglesa como: Football , Mermaid , Speed y Sunshine .

El evento tuvo lugar en uno de los restaurantes más codiciados por las celebridades, The SeaShell of Lisson Grove, donde no solo se brindó por la moda, sino también por el poder de las nuevas tendencias y de cómo estas pueden ser interpretadas de manera fresca y accesible de la mano de Urbanic .

Entre las destacadas invitadas al Urbanic Launch Party, se encontraban personalidades como Maca Achaga , Stassie Karanikolaou , Poppy Delevingne , Ruby Barker , Nadine Leopold , Sarah Harris , Harley Viera-Newton y Erin Wasson . Cada una de ellas lució conjuntos que capturaron la esencia de la nueva colección de Urbanic, mostrando una diversidad de estilos y tendencias.

El escenario ideal para mostrar sus más recientes creaciones

Para esta gran noche, la actriz Maca Achaga optó por utilizar un pantalón denim recto con un print floral, acompañado de mangas con incrustaciones y blazer oversize en azul marino.

Rina Lipa , hermana de la cantante Dua Lipa, eligió un conjunto denim con una crop jacket de manga larga y unos denim shorts confeccionados en algodón con bajo acabado deshilachado.

Por su parte, Poppy Delevingne , vistió un traje monocromático en blanco, conformado por un pantalón recto blanco de lino, un blazer clásico de ajuste extra holgado con cuello entallado y mangas largas, complementado con un top tipo corset, cuello redondo y sin manga.

El Urbanic Launch Party no solo fue una celebración de la moda, sino también una demostración del poder de las nuevas tendencias y de cómo estas pueden ser interpretadas de manera fresca y accesible.

Establecida en 2019, Urbanic no solo se enfoca en la moda, sino que también promueve la sostenibilidad mediante el uso de tecnología avanzada. Otra de las grandes bondades de esta marca es que no están centrados en un sólo tipo de consumidor. Tienen productos para todos los gustos, logrando que cada quién encuentre piezas increíbles ad hoc a su personalidad.