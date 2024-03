Emma Stone, Anya Taylor-Joy y Eva Longoria entre los mejores looks de los Oscar 2024

Los Premios Oscar 2024 resaltan como uno de los eventos de la alfombra roja más esperados en todo el mundo, donde las estrellas de Hollywood buscan deslumbrar con looks audaces y elegantes. En su 96ª edición, esta ceremonia anual brinda a las estrellas, ya sea que estén debutando en los premios o que hayan dejado su huella en el pasado, la oportunidad de presentar sus looks más impresionantes. Es una noche en la que la moda se convierte en arte, permitiendo que cada estrella resplandezca con su estilo único y cree momentos inolvidables en la alfombra roja.

Seas un apasionado del cine o no, la noche más importante de la industria cinematográfica es el escenario perfecto para presenciar algunos de los momentos de moda más destacados del año, y los Oscar 2024 prometen ser verdaderamente especiales.

Nuestras películas, actores, directores, profesionales de vestuario, maquillaje y peinado que trabajan en Hollywood son honrados y premiados en los Oscar 2024, y todos los nominados han lucido looks impresionantes. Desde Emma Stone, quien está nominada como mejor actriz por “Poor Things”, donde también fue productora, y su elección para la alfombra roja indudablemente fue uno de los mejores looks de la noche. Otros destacados incluyen a Anya Taylor-Joy, quien parece formar parte de la lista de mejor vestidas en cada ocasión, así como Ryan Gosling, nominado a Mejor Actor de Reparto por su papel como Ken en “Barbie” y uno de nuestros favoritos.

En la alfombra roja de este año, presenciamos numerosos looks atemporales en color negro, con más de una estrella, como Billie Eilish y Enzo Vogrincic, optando por una combinación de camisa blanca y saco negro. También destacaron los looks monocromáticos en azul, rojo, rosa y otros colores vibrantes. En cuanto a las formas, vimos muchos estilos que incorporaron corsets en diversas formas y colores, así como detalles de plumas, cut-outs, patrones de lentejuelas y numerosas piezas de joyería increíbles que completaron y combinaron a la perfección con los looks.

Estos fueron los mejores looks de los OScar 2024

Emma Stone en Louis Vuitton

Getty Images

Anya Taylor-Joy en Dior Haute Couture

Getty Images

Ryan Gosling en un traje a medida de Gucci

Getty Images

Emily Blunt en Schiaparelli

Getty Images

Becky G en un vestido a medida de Vera Wang

Getty Images

Eva Longoria en Tamara Ralph

Getty Images

Taylor Zakhar Perez en Prada

Getty Images

Florence Pugh en Del Core’s