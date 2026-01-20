Muere Valentino, el diseñador que convirtió el rojo en símbolo de elegancia

Valentino Garavani no solo construyó una de las casas de moda más influyentes del siglo XX, también creó un lenguaje visual inconfundible: el rojo Valentino. Más que un tono, se convirtió en una firma emocional que sintetiza pasión, sofisticación y una feminidad poderosa, capaz de trascender tendencias y generaciones.

Getty Images.

Inspirado por la ópera, el arte clásico y la alta sociedad europea, Valentino desarrolló una estética profundamente romántica, marcada por líneas limpias, siluetas etéreas, bordados delicados y una atención obsesiva al detalle. Sus diseños celebraban la elegancia sin estridencias, apostando por la belleza atemporal y el equilibrio perfecto entre fuerza y delicadeza.

Getty Images.

El rojo, en particular, ocupó un lugar central en su universo creativo. Presente en vestidos icónicos que dominaron alfombras rojas y eventos históricos, este color se transformó en un emblema de empoderamiento femenino y en uno de los sellos más reconocibles de la alta costura contemporánea.

Getty Images.

Considerado uno de los últimos grandes maestros de la moda, Valentino dejó un legado que va más allá de las prendas. Él instauró una forma de entender la elegancia como un acto de sensibilidad, respeto por el oficio y devoción absoluta a la belleza. Su estética romántica continúa siendo referencia obligada para la moda actual y un recordatorio de que el verdadero lujo reside en la emoción que una creación es capaz de provocar.