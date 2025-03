6 famosos que dejaron Estados Unidos por rechazo a Donald Trump

El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha desatado una ola de reacciones entre figuras destacadas del entretenimiento, algunas, incluso, han optado por un camino más drástico: hacer las maletas y abandonar el país.

Aunque algunas celebridades han mostrado simpatía por el republicano, lo cierto es que una gran cantidad de famosos se ha pronunciado en contra de sus políticas, por lo que muchos incluso prometieron abandonar el país si él ganaba las elecciones.

Famosos que dejaron Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump al poder

Rosie O’Donnell

Entre los nombres más prominentes que han cumplido su promesa de mudarse está la comediante Rosie O’Donnell. A mediados de marzo, la actriz reveló a través de TikTok que se había establecido en Irlanda junto a su hija menor, Dakota, de 12 años. “Cuando sea seguro para todos los ciudadanos tener los mismos derechos en Estados Unidos, será cuando consideremos volver”, declaró la actriz, quien ya había expresado su descontento con el clima político estadounidense tras la reelección de Donald Trump. Su decisión, según explicó, responde tanto a motivos personales como a una postura política firme.

Courtney Love

Otra figura que ha cruzado el Atlántico es la cantante Courtney Love. La exlíder de Hole, quien reside en el Reino Unido desde 2019, confirmó recientemente en un evento en Londres que está tramitando la ciudadanía británica. “En términos de Trump y este grupo, no quiero volver”, afirmó.

Ellen DeGeneres y Portia de Rossi

Ellen DeGeneres y su esposa Portia de Rossi también dejaron su residencia en Montecito, California, para instalarse en los Cotswolds, una región rural al oeste de Londres. Aunque no han hecho declaraciones explícitas vinculando su mudanza exclusivamente a Donald Trump, el timing y su historial de críticas al expresidente sugieren que el ambiente político pudo haber influido en su decisión.

Aunque también se le atribuye esta mudanza a la serie de acusaciones que la conductora tiene en su contra, quien afirmó que no quería volver a la televisión nunca más.

Sophie Turner

La actriz conocida por su papel en ‘Game of Thrones’, es otra celebridad que ha regresado a su natal Reino Unido. Si bien Sophie Turner había mencionado previamente preocupaciones sobre la violencia armada y los derechos de las mujeres en Estados Unidos.

“Tras el tiroteo de la escuela de Uvalde, supe que era hora de largarse. Estoy muy contenta de haber vuelto. Nunca me siento yo misma fuera de Londres”, dijo a una revista internacional el año pasado.

Eva Longoria

En noviembre pasado, la actriz le dijo a una revista que se sentía privilegiada porque su familia podía moverse entre México y España.

En el podcast Behind the Table de The View manifestó que su decisión de vivir fuera de Estados Unidos no tenía nada que ver con la política, sino con su trabajo: “Llevo tres años trabajando en Europa. No quería que se supiera que me fui por Trump, para nada, ni por las elecciones”.

Richard Gere

La mudanza de Richard Gere y su esposa, Alejandra Silva, a España, no tiene que ver con la política, sin embargo, el actor se ha pronunciado en contra de Donald Trump.

“Vengo de un lugar muy oscuro, donde un matón es el presidente, pero no solo pasa en Estados Unidos, en todo el mundo el autoritarismo se está haciendo con el control, tenemos que estar alerta, tenemos que tener valor, fuerza, coraje, porque hay espacio para el amor básico”, dijo el famoso.