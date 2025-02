¿Por qué el discurso de Richard Gere en los Goya Internacional 2025 se volvió viral? Esto dijo de Donald Trump

Richard Gere calificó de “matón” a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante su discurso al recoger su premio Goya Internacional por su trayectoria, el pasado sábado 8 de febrero.

El actor conocido por películas como ‘Mujer Bonita’ o ‘Chicago’ dio un sorprendente discurso durante la gala de premiación celebrada en Granada, España, país en el que se estableció junto a su esposa, la publicista española Alejandra Gere.

El intérprete de 75 años aseguró que ama a los actores y actrices por su locura “son parte de un universo de dolor, tristeza felicidad, sueños, esperanzas y ambiciones”.

Pero lamentó que se esté eligiendo a representantes políticos que están olvidando esos valores, ya que “nos está conquistando un tribalismo absurdo”.

Richard Gere se lanza contra Donald Trump

Durante su paso por el escenario, Richard Gere señaló que proviene de un “lugar oscuro”, donde se ha elegido a un matón como presidente.

“Vengo de un lugar muy oscuro, donde un matón es el presidente, pero no solo pasa en Estados Unidos, en todo el mundo el autoritarismo se está haciendo con el control, tenemos que estar alerta, tenemos que tener valor, fuerza, coraje, porque hay espacio para el amor básico”, dijo el actor.

Richard Gere ha sido uno de los más grandes críticos de Donald Trump, quien, apenas comenzó su segundo mandato presidencial, emprendió una dura política en contra de los migrantes y ha firmado documentos para que Estados Unidos salga de temas como el cuidado ambiental.

#Goya2025 | Richard Gere hace referencia a Donald Trump en su discurso tras recibir el Goya Internacional:



"Vengo de América, que está en un lugar muy oscuro, donde un matón es el presidente, pero no solo pasa en Estados Unidos" pic.twitter.com/bsQ7KhgHGN — José Pablo López (@Josepablo_ls) February 8, 2025

También hizo hincapié en la labor de las organizaciones humanitarias que trabajan con personas sin hogar o como Open Arms, que rescata a migrantes en el Mediterráneo.

“Hay un lugar en todas nuestras vidas para la bondad básica, para el amor básico y la comprensión y un abrazo de unos a otros. Todos buscamos un hogar, pero estas personas buscan literalmente un lugar donde cobijarse y comer. Un lugar como HOGAR SÍ u Open Arms que está ayudando a la gente en el Mediterráneo”.

El premio le fue entregado por su amigo, Antonio Banderas, con quien incluso posó para las fotografías con el galardón en mano.

“Se trata de un aliento maravilloso. Estos premios a la trayectoria profesional siempre pienso que son un poco prematuros porque aún me queda mucho por hacer. Yo no soy tonto. Sé por qué me han dado este premio. Es porque me he casado con esta hermosa mujer de Galicia. Me ha aguantado durante unos 11 años, así que debería recibir un premio”, dijo dirigiéndose a su esposa, quien estaba entre el público.

¿Richard Gere se lanza contra Elon Musk?

Antes de la ceremonia de los premios Goya, Richard Gere se reunió con la prensa, y según RTVE, habló sobre los billonarios que rodean a Donald Trump y aseguró que ese nivel de poder y narcisismo es muy peligroso.

“Si asocias el dinero y el poder, es un sitio oscuro en el que estamos, es la realidad. Imagino que si los billonarios fueran santos o seres humanos muy desarrollados sería distinto, pero estos billonarios no son seres humanos muy evolucionados, son personas sin inteligencia emocional… estos payasos que están rodeando a nuestro presidente son extremadamente inmaduros y narcisistas, y ese tipo de poder y el narcisismo a la vez es mortal.