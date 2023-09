Ana Araujo compartió en su cuenta de Instagram la primera foto junto a su novio fotógrafo.

Ana, quien actualmente reside en Mazatlán, Sinaloa, al lado de sus hijos Aranza y Mauro, se ha caracterizado por mantener en privaso los detalles de su vida personal, sin embargo, ahora decidió compartir una imagen que sorprendió a muchos.

En sus historias de Instagram, Ana Araujo se dejó ver junto a Marco Lavin, el fotógrafo que conquistó su corazón. En la imagen se observa a la pareja abrazada, y sin compartir más detalles Ana demostró lo enamorada que está.

Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle ya tiene novio y lo presume por primera vez

Durante el veredicto final del caso de Pablo Lyle, Ana Araujo le demostró su apoyo incondicional al padre de sus hijos, sin embargo, Ana decidió darse una nueva oportunidad en el amor con una nueva pareja.

En abril de este año, Ana eligió a CARAS para hablar sobre su relación con Pablo Lyle, luego de que se diera a conocer su sentencia y dejó en claro que ambos eran libres.

“Hoy día, en esta familia, somos los tres. Siempre les digo que somos una tribu y nos tenemos que cuidar y apoyar entre todos. Tanto así que, en verano, mi hija paseaba perros para ganar dinero, y ahora Mauro me ayuda a embolsar las donas que hacemos. Aprendieron al respecto y hoy me da mucho orgullo. Sin duda son buenos niños y son muy conscientes”, dijo Ana sobre su situación familiar.

EXCLUSIVA: Ana Araujo, la esposa y madre de los hijos de Pablo Lyle nos otorga una entrevista única

Ana Araujo y Pablo Lyle se conocieron cuando ambos eran adolescentes, ella de 14 y él de 16, pero no fue sino hasta 8 años después, cuando se reencontraron y formalizaron la relación. Para entonces, ella había sido madre de su hija mayor, Aranza, y juntos tuvieron a Mauro, el menor.

¿Qué dijo Ana Araujo sobre su relación con Pablo Lyle?

“Súper buena. Yo sé que va a ser mi apoyo y siempre va a ver por nuestros hijos; incluso a la distancia y en su situación sigue estando presente y apoyándonos. La verdad es que escogí muy buen papá para mis hijos y va a ser mi equipo siempre. Estoy muy agradecida de que apareció en mi vida”.

“Ahora me pasa que Pablo me ha hecho ver la vida de una manera distinta, y aún bajo las circunstancias en las que nos encontramos, él consigue ver el lado bueno. Gracias a su situación es que yo estoy tan feliz, pues me hace ver que tenemos todo para ser felices, pues simplemente somos libres”, comentó.