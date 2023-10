Camila Valero: su trayectoria en la actuación y las redes sociales

Platicamos con Camila Valero, la talentosa actriz de 26 años, hija de Stephanie Salas, quien ha logrado abrirse camino en la industria de la actuación. Además nos comparte detalles sobre su carrera, su constante búsqueda de proyectos desafiantes y su satisfacción con las experiencias pasadas y futuras en su trayectoria. Camila Valero nos cuenta sobre su relación con las redes sociales y hacia dónde le gustaría que siguiera su carrera.

Como actriz, ¿qué buscas en los nuevos proyectos a los que te sumas?

Para mí es muy importante no ser repetitiva, y que cada proyecto que haga no sea el mismo papel en diferentes versiones. Me gusta que los papeles me desafíen de maneras distintas a los que he hecho anteriormente.

¿Cuáles son las historias que quieres y te gusta contar como actriz?

No estoy segura de si pudiera elegir una historia en específico, pero lo que más me emocionaría también al crear mis propios proyectos, tanto detrás del lente como en la producción y la escritura, es contar historias que me emocionen, y resuenen conmigo en donde los personajes sean complejos y profundos, que sobrepasen lo superficial y con los que puedo identificarme. Me gustan las narrativas que reten y vayan más allá.

En años recientes hemos visto una mayor presencia tuya en historias que se han convertido en éxitos como tu reciente participación en Mala Fortuna. ¿Cómo ves tu carrera al momento?

Me siento muy contenta con los proyectos que he hecho. Creo que he sabido elegir bien los proyectos en los que he estado. Además, tengo un buen instinto para saber cuál sigue. Cuando terminé ‘Mala fortuna’, yo sabía que quería un papel protagónico. Siempre sé lo que quiero y lo que sigue para mí. Además, sé que tengo mucho por hacer, aprender, y muchas formas en las que puedo superarme.

¿En qué momento llega “Pacto de silencio” a tu vida?

Llegó a mí hace como un año, y para mí, fue el momento y las circunstancias correctas porque, aunque originalmente llegó a mí en un momento en el que no podía debido a las fechas, después de un tiempo regresó a mí con un cambio en las fechas. Hice el casting para Brenda Rey y quedé. Además, el proceso de producción fue largo y complejo.

En “Pacto de Silencio” abordan el poder de las redes sociales. ¿Cómo vives y te llevas con las redes sociales?

Con las redes sociales, siento que soy muy espontánea. No sigo un estilo marcado ni una estética definida, soy muy random. Si quiero subir algo, lo hago. Aunque antes solía ser más obsesiva, ahora no me preocupo tanto. Pienso que, al ser tu propio perfil, no hay reglas y así es más divertido.

¿Crees en el poder de las redes sociales para impactar de forma positiva o negativa en la sociedad?

Creo que para mí y para muchos, el impacto de las redes sociales es fuertísimo. Pensar en la vida antes de las redes sociales es como pensar en otro mundo. Personalmente, las redes sociales me han afectado tanto de manera positiva como negativa. En una etapa en la que era más insegura, se volvieron bastante tóxicas, ya que me comparaba constantemente con modelos y con las carreras de otras personas. Sin embargo, con el tiempo, aprendí que cada uno decide qué ver y a quién seguir. Por el lado positivo, las redes sociales me permiten identificarme con historias de personas que están pasando por circunstancias similares a las mías, lo que crea un sentimiento de unión con los demás.

¿Qué tan buena eres para conseguir información o stalkear a gente a través de redes como lo hace tu personaje en Pacto de silencio?

Aunque soy buena, la verdad es que no soy obsesiva. Rara vez busco a alguien, pero si quiero encontrar algo, sé cómo hacerlo. No como lo hace mi personaje, pero sí podría hacerlo.

¿Con quién te gustaría actuar en una serie/película?

Con Emma Stone, es una de mis actrices favoritas, considero que es lo máximo y creo que sería una excelente compañera. También, con Ryan Gosling, a quien amo, siento que sería un co-protagonista increíble.

¿Hacia dónde te gustaría que siguiera tu carrera?

Tengo muchas ganas de hacer mucho cine. Aunque me encantan las series y la televisión, a mí me gustaría enfocarme en cine de arte y de autor. A pesar de que amo México, su cultura y todo lo que se hace aquí, también siento curiosidad por explorar otros lugares como Hollywood y Europa.