Quién es el hermano de Lady Di que reveló que fue abusado sexualmente a sus 11 años

El pasado fin de semana, se publicó el primer capítulo de las memorias de Carlos Spencer, hermano de Diana de Gales, quien desde este domingo contará detalles íntimos de su vida en una serie autobiográfica. En el contenido divulgado en un medio británico, el familiar de la difunta princesa reveló un escalofriante episodio de su niñez.

Esto después de dar a conocer que vivió un abuso sexual a los 11 años, hecho que lo marcó irreversiblemente y que hasta el día de hoy había mantenido en silencio.

Quién es Carlos Spencer, el hermano de Lady Di

Charles Spencer, IX conde de Spencer, es un escritor y periodista británico que desde 1992 asumió el título real tras la muerte de su padre John Spencer. A pesar del hermetismo con el que la familia Spencer comenzó a vivir luego de que Diana, su hermana, comenzó una relación con el entonces príncipe Carlos, Charles optó por seguir sus metas y ambiciones profesionales.

Para ello incursionó en el periodismo y trabajó para varios de los títulos más importantes a nivel mundial, como The Daily Thelegraph y The Guardian, donde participó como autor de críticas literarias principalmente.

Charles Spencer es escritor y periodista, ámbito en el que se ha desarrollado profesionalmente Getty

Actualmente está casado con Karen Villeneuve, junto a quien llegó al altar en 2011 luego de tres matrimonios anteriores fallidos. Tiene ocho hijos, de los cuales, solo una es con su última esposa; se trata de una niña a la que nombró Diana en honor a su hermana.

A lo largo de su vida profesional, además de los trabajos como reportero y escritor que ha realizado, también ha incursionado en la dirección de negocios y trabajó como líder del Northamptonshire Country Cricket Club, uno de los 18 conocidos como clubes de condado principales en Inglaterra. Adicionalmente, fue elegido como diputado de Northamptonshire gracias a sus influencias con la sociedad del lugar.

El difícil episodio que vivió el conde Charles Spencer

En estas memorias que serán incluidas en el libro A Very Private School, cuyo lanzamiento está previsto para el 14 de marzo, páginas del The Mail On Sunday expusieron uno de los capítulos más crudos considerados en el contenido.

Se trata del relato del conde Charles Spencer, hermano de Lady Di, quien se sinceró sobre un abuso sexual del que fue víctima a los 11 años, aproximadamente a finales de los 70. Según lo dicho por el escritor, esta agresión ocurrió en uno de los internados de élite a los que acudía para su formación académica, y la responsable habría sido una mujer que se encargaba de la integridad de los estudiantes.

En los detalles publicados se refiere a la agresora como una mujer que rondaba los 20 años y se desenvolvía como personal del internado de Maidwell Hall, institución en la que aparentemente se suscitó el abuso sexual de Charles Spencer.

Asimismo, el periodista aclaró que no recuerda haber sido la única víctima, ya que la conducta de esa mujer respondía a un patrón de comportamiento en el que cada periodo escolar “elegía a un alumno” para mantener relaciones sexuales. Todo esto mediante engaños y abusos de poder, ya que aprovechaba el acceso que tenía a su información y dormitorios en horas donde ya no se permitía la interacción.