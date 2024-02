Chiara Ferragni rompe el silencio sobre su separación con Fedez

Chiara Ferragni y el rapero Fedez se conocieron en diciembre de 2015 en una cena que organizaron con varios amigos en común, un año después hicieron oficial su relación, años más tarde llegó su primer hijo, el pequeño Leo. El 1 de septiembre del mismo año celebraron su boda y en 2021, nació Vitorroa Lucia Ferragni, su segunda hija.

Ahora, después de 8 años juntos, se hizo pública su separación y ambos ya dieron sus primeras declaraciones al respecto.

“Es mi marido y en mi opinión, en ciertas situaciones de caos extremo, las cosas es mejor mantenerlas dentro de mi pareja” dijo Chiara Ferragni, la influencer que concedió una entrevista a un medio italiano.

Chiara Ferragni y Fedez unidos eran conocidos como “Ferragnez” INSTAGRAM

“La prioridad es defender a mi familia. Tuve un éxito mayor que lo que podía haber soñado. Ahora me siento frágil, pero me cuesta hablar de ello”, declaró la empresaria al medio italiano “II Corriere della Sera”, donde también se pronunció sobre su polémica acerca del caso ‘Pandoro Gate’, cuando Ferragni fue acusada de promocionar el tradicional dulce navideño de pandoro con falsos fines benéficos. En la entrevista, la influencer confesó que le cuesta mostrarse frágil y vulnerable.

“A veces me cuesta mostrar mi vulnerabilidad. Lucho porque si dijera lo frágil que me siento me vería aún más débil y vulnerable a los ataques”, sentenció.

La influencer Chiara Ferragni recalcó que prefiere mantener en privado los detalles de su separación por el bienestar de sus hijos, “en ciertas situaciones de caos extremo, las cosas es mejor mantenerlas dentro de la pareja”.

“Todo el mundo quiere opinar, pero para mí más que dar explicaciones es más importante hacer lo que creo que es correcto: mantener los problemas dentro de los muros familiares”, añadió.

Mientras tanto, Fedez, fue visto en la Semana de la Moda de Milán, y declaró que no revelará detalles de su vida privada. "¿Tiene sentido que yo venga a contaros los problemas de mi vida con dos hijos? Yo no juego con su vida: ellos son mi prioridad. Acepto que la gente hable porque soy un personaje público, pero no puedo responder”, contó en el desfile de Versace.