¿Cuánto dinero tiene la madre de Elon Musk? Esta es la impactante fortuna de Maye Musk

Elon Musk es la persona más rica sobre la tierra, así como una de las figuras más polémicas y sonadas de este 2024, pero no es el único en la familia Musk en destacar, pues su madre, Maye Musk, también cuenta con gran fama y fortuna.

El empresario, fundador de Tesla, Space X y Paypal proviene de una familia bastante peculiar donde sobran los millones, pero también la controversia, tal como se ha visto con su padre, Errol Musk, quien tuvo dos hijos con su hijastra.

Sin embargo, Maye Musk, a sus 76 años de edad, sigue abriéndose paso en el mundo como modelo, escritora, nutricionista y socialité, por lo que ha logrado amasar una basta riqueza.

¿Cuánto dinero tiene Maye Musk, la madre de Elon Musk?

De acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, Maye Musk tiene una fortuna de 20 millones de dólares, aunque gracias a sus recientes trabajos como modelo en China y a las ventas de su libro, esta cantidad podría ser mayor.

Hoy en día es una popular figura, tanto por su trabajo como modelo, como por su libro de memorias, sin embargo, tras su divorcio con Errol Musk pasó serias dificultades económicas.

Enfocó todo su esfuerzo y ahorros en ayudar a que sus hijos, Elon, Tosca y Kimbal, salieran adelante. Hoy en día Elon Musk cuenta con una fortuna de 460 mil millones de dólares (a la fecha de la publicación esta nota). Kimbal Musk es chef y fundador de ‘The Kitchen Restaurant Group’, un grupo de restaurantes de gran éxito en Estados Unidos, además tiene participación en varios proyectos de su hermano. Por su parte, Tosca Musk es directora y productora de mucho éxito, así como cofundadora de la plataforma de streaming ‘Passionflix’, centrada en adaptaciones de películas de novelas románticas.

Maye Musk y sus hijos Instagram @mayemusk

¿Quién es Maye Musk?

Elon Musk nació en Sudáfrica el 28 de junio de 1971 y su infancia se vio marcada por el divorcio de sus padres cuando tenía apenas 8 años de edad, así como su mala relación con su padre a causa de los malos tratos a los que sometió a su madre y el acoso escolar.

Pero el empresario siempre ha tenido de su lado a su madre, Maye Haldeman, mejor conocida como Maye Musk, quien nació el 19 de abril de 1948 en Regina, Canadá.

Comenzó su carrera como modelo desde su adolescencia en Sudáfrica y ha aparecido en la portada de muchas de las revistas más importantes del mundo, aún a sus más de 70 años.

Se casó con Errol Musk en 1970 y tuvieron tres hijos: Elon Musk, Kimbal Musk y Tosca Musk. La pareja se divorció en 1979 y Maye Musk se mudó a Durba para escapar de los maltratos de su esposo. Más tarde se trasladó con sus hijos a su natal Canadá.

Trabajó en casa como nutricionista y los fines de semana trabajaba como modelo. Sus hijos tuvieron que pedir préstamos, conseguir becas y trabajar para pagar la universidad, pues aunque Errol Musk tenía una basta fortuna, no les dio dinero tras su divorcio.

En 2020 publicó sus memorias: ‘A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success’, libro que fue muy bien recibido, sobre todo en China, donde es vista como un ejemplo de sabiduría maternal y fortaleza, así como un símbolo de “envejecimiento elegante”.

Maye Musk es toda una sensación en China, país al que viaja con frecuencia. Este noviembre participó en la inauguración de una tienda en Shanghai de la marca de colchones AISE Baobao, donde es embajadora global. A principios de 2024, desfiló para la marca de moda local JNBY en Hangzhou, además, fue invitada a un evento en Shanghái de la marca deportiva Fila.

También ha protagonizado campañas publicitarias en el país asiático, donde además da conferencias en ocasiones y ha colaborado con marcas de bolsos.

No solo es una estrella de Instagram, donde cuenta con 1,5 millones de seguidores, también en las redes sociales chinas como Xiaohongshu, donde tiene más de medio millón de seguidores.