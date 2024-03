Flor Bertotti: “A México lo siento como mi segundo hogar y ha sido muy especial poder regresar”

“Una historia que es tu historia, una risa que es tu risa, el amor que nos envuelve y la misma canción”, son algunas de las estrofas que siempre vienen a mi mente cuando pienso en Flor Bertotti, actriz, cantante, compositora y productora argentina, a quien conocimos a nivel mundial hace 20 años, en 2004, cuando protagonizó “Floricienta”.

20 años después

Dos décadas han pasado desde entonces y Flor continuó con su carrera en el cine, la televisión, el teatro, la radio y YouTube. Sin embargo, desde 2009, Bertotti no había vuelto a los escenarios para dar un concierto. No sino hasta el 2022, cuando fue invitada a un evento especial en Israel, en donde cantó algunos de sus éxitos en compañía de otros actores y cantantes argentinos.

“Yo no quería solo cantar por cantar, sino presentar un show mágico, con músicos en vivo y bailarines, con pantallas y todo”.

Fue entonces que, apelando a la nostalgia y ante una gran respuesta, comenzó a recibir invitaciones y propuestas para visitar diversas ciudades y países del mundo con su show; el problema: no tenía ningún show armado. “Yo no pensé que iba a tener un gran impacto, no sino hasta que volvimos a Argentina y recibíamos llamadas de todos lados, pidiendo que fuéramos a muchos lugares, sin embargo, yo no tenía ningún show armado. Entonces, decidimos armarlo, pero hacerlo bien y en grande. Yo no quería solo cantar por cantar, sino presentar un show mágico, con músicos en vivo y bailarines, con pantallas y todo, y que la gente viviera una noche única”, nos confiesa.

“Lo que está pasando ahora no lo esperaba y ha sido un disfrute total”.

Pero, ¿cómo ha sido volver a los escenarios?

En palabras de Flor: “Fue una locura, porque yo me alejé de los escenarios, claro que seguía con una vida pública, pero no a esta magnitud, yo quería producir, escribir y dirigir, pues viví demasiadas cosas desde chica, sin embargo, reconozco que fue espectacular. Volverme a subir al escenario fue un reto, pero cuando puse un pie en el escenario y me encontré con el público, lo valió todo. Me he dedicado a disfrutarlo y a vivir el momento. Lo que está pasando ahora no lo esperaba y ha sido un disfrute total”.

“Yo pensaba que era cosa de una vez en la vida y pudo volver a suceder. Lo estoy disfrutando mucho y lo agradezco eternamente”.

¿Cómo te sientes de reencontrarte con tu público?

Ha sido tan lindo y genuino por poder volver a ese fanatismo tan especial. Yo pensaba que era parte del pasado y que no iba a volver a suceder. Hoy lo vivo muy consciente y lo agradezco, porque entiendo que es algo muy surrealista, yo pensaba que era cosa de una vez en la vida y pudo volver a suceder. Lo estoy disfrutando mucho y lo agradezco eternamente.

“A México lo siento como propio, como si fuera mi segundo hogar”.

Volver a México

Finalmente, fue luego de visitar varias ciudades y países, cuando se anunció que Flor llegaría con su gira a México, país en el que no se había presentado desde 2007. “Vine en varias ocasiones de vacaciones, porque me encanta México, pero volver por trabajo es muy especial. Ahora que he realizado tantos viajes y me he acostumbrado a venir más seguido, lo siento como propio, como si fuera mi segundo hogar”.

“No me esperaba que estuviera tan vivo. Eso me sorprendió. La vibra de la gente fue espectacular”.

El Auditorio Nacional, un lugar especial

17 años antes, en 2007 fue la última vez que Flor se presentó en el Coloso de Reforma. Y fue a finales de 2023 cuando se anunció que su gira llegaría nuevamente a dicho recinto. Sobra decir que las entradas de su primer concierto se agotaron en menos de 15 minutos, por lo cual, abrió una nueva fecha, además de sumar muchas más en todo México. Al respecto, nos comenta: “Ha sido increíble. Recién hablaba con mi esposo y le comentaba que cuando hicimos el primer Auditorio Nacional en febrero, salí con una emoción enorme, lloré un buen rato al bajar del escenario, pues no podía creer el cariño, el amor, los regalos, los peluches del Dr. Simi y la respuesta del público. No me esperaba que estuviera tan vivo. Eso me sorprendió. La vibra de la gente fue espectacular.

“México es un país muy grande, pero muy hermano, y sentir que me reciben tan bien, es muy especial”.

Las últimas fechas de su gira en México

Ahora, Flor continuará su gira por México visitando los últimos destinos en el mes de abril, los cuales contemplan a Pachuca (12), Veracruz (14) y Toluca (17), para volver una vez más a la capital y cerrar su gira en nuestro país, nada menos que desde la Arena Ciudad de México, el próximo 19 de abril. “Pensar en cerrar la gira en México en la Arena Ciudad de México, no lo puedo creer. Es un país muy grande, pero muy hermano, y sentir que me reciben tan bien, es muy especial”, confiesa.

“Lo lindo de las canciones es que son eternas”.

Música atemporal y para cada etapa de la vida

Finalmente, le preguntamos si es que, tanto tiempo después, las canciones que ha vuelto a cantar, han cobrado otro sentido, al respecto nos confiesa.

“Yo creo que sí, que uno les va adjudicando otras vivencias y te puedes identificar en cada etapa de la vida. Creo que eso es lo lindo de las canciones, pues son eternas y aquello que sentías antes, no lo sientes igual ahora. Es música atemporal, pero puedo confesar que las canto y las vivo muy diferente que hace 20 años, cuando cantaba algunos temas a los 19 o 20 años”, finaliza.