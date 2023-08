Las CARAS del emprendimiento: Rebeca Estrada

@rebecaestradapersonal, @rebecaestradamx

¿Cómo nació la idea de crear tu propio emprendimiento?

R.E: Para mí la creación con el metal es una forma de expresión personal fundamental en mi vida y el deseo de crear tenía un enfoque artístico. Me interesaba crear mis propias piezas, participe en algunas exposiciones en el Museo Arte Popular, Premio Nacional de la Plata Hugo Salinas Price 2012 y 2015 y en la Primera Bienal de Diseño en Plata Peñoles y Tane 2013 en el museo Franz Mayer donde obtuve una mención honorifica. En su momento, abrí mi Instagram para difundir mi trabajo y la gente empezó a preguntar si vendía mis piezas. Lo que me alentó a crear joyería que la gente pudiera portar y poco a poco le fui dando forma a mi marca.

Rebeca Estrada Einar González

¿Cuál es el impacto social qué tiene tu negocio?

R.E: No sé si mi negocio tenga un impacto social, pero en un mundo que nos empuja a encajar en el gusto masivo, la joyería hecha a mano, donde el artista plasma su esencia, les permite a las personas encontrar su individualidad, algo que las representa y las hace destacar.

¿Qué es lo que más te ha gustado de haber emprendido en México?

R.E: Muchas de mis piezas destacan la riqueza cultural de mi país, México tiene una variedad impresionante de colores, sabores, formas y estilos que han influido en mí y estoy muy orgullosa y agradecida por eso. México es un país de oportunidades que se presentan en un laberinto Kafkiano que si logras descifrar te abre puertas a posibilidades que no hay en otros lugares. Encontrar tus clientes potenciales a veces requieren más que un análisis estadístico si no de una flexibilidad para entender dónde están y quiénes son. No siempre son los que suponías.

Einar González

¿Qué te inspira dentro de tu emprendimiento?

R.E: A nivel creativo, me inspira la naturaleza, la arquitectura, la pintura y la escultura. Mis padres dedicaron su vida profesional a la pintura y escultura por lo que desde niña en casa se respiraba el arte. El emprendimiento para mi es inspirador cuando una persona se vuelve coleccionista de mis piezas, la respuesta de la gente a mi trabajo me motiva a seguir el camino del emprendimiento.

¿Qué ha sido lo más difícil de haber emprendido?

R.E: Hacer la transición de artista a emprendedora ha sido un proceso gratificante, pero a la vez difícil. Cuando empecé no me visualizaba así, he ido descubriendo que como artista en estos tiempos es posible emprender gracias a las posibilidades que nos dan los medios digitales para difundir y vender nuestro propio trabajo.

Einar González

¿Cómo definirías tu espíritu emprendedor?

R.E: Es una niña tímida que llega a una reunión de adultos y tiene que pasar a saludar a todos, se sonroja, pero disfruta de ser el centro de atención.

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores?

R.E: No tengan miedo de establecerse como emprendedores sobre todo si su producto es algo que estás creando de manera personal. Exploren diferentes espacios para exponer su trabajo hasta encontrar el que les funciona y que se apoyen y se nutran de personas que ya han emprendido en su área.