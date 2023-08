IG: @stephbuva, @sbunt.art

¿Cómo empezó tu camino como emprendedora?

S.B: Desde siempre me gustó el arte, solo que nunca lo había visto como un negocio como tal, no fue hasta inicios de la pandemia en 2020 que tuve tiempo para mí y empece a hacer arte por hobbie. Poco a poco, el camino se fue abriendo hasta que no solo hacía piezas exclusivamente para mí o amigos cercanos, sino que empece a trrabajar formalmente con algunos despachos de interiorismo.

¿De dónde nace tu inspiración a la hora de diseñar las piezas?

S.B: De todo, una de mis esculturas de la nueva colección está inspirado en algo que soñé, en cuanto desperté, tuve que plasmarlo y darle vida para crear una pieza única. Me inspiro en cosas que me van pasando a lo largo de la vida.

Las CARAS del emprendimiento: Stephanie Bunt Einar González

Platícame de tu nueva colección Deseos Errantes

S.B: Son unas piezas de rompecabezas en alusión al ser humano y en esta búsqueda constante de una “pieza faltante” (amor, verdad, libertad etc.) aunque esta pieza se vaya transformando con el tiempo de una manera consciente o inconsciente pero que a la vez busca transmitir que por sí sola tiene un sentido y no necesita encajar.

¿Qué fue lo más difícil de haber emprendido?

S.B: El principal obstáculo fue yo misma, es un trabajo constante de creer en ti, no rendirte, seguir creando y experimentando, pero sobretodo, no compararte ni a ti ni a tu trabajo con el de los demás. Lo más difícil es no creer en ti, pero en cuanto llegas a ese punto en el que te sientes autoralizada cada que vendes una pieza o cuando la gente te admira por lo que haces, es ahí cuando te das cuenta que todo tiene total sentido y ha valido la pena.

¿Crees que la pandemia ayudó a tu emprendimiento?

S.B: Sí, cien por ciento lo ví como un beneficio total. Lo empece presisamente por tener más tiempo libre en mi día a día. Lo vi como una oportunidad porque pude invertir el tiempo en experimentar materiales, esculturas y en crear. A lo mejor, sino hubiera pasado esto de quedate en casa, probablemente nunca hubiera tenído el tiempo de hacerlo.

Stephanie Bunt Einar González

¿Cómo es ser una mujer emprendedora en México?

S.B: Me da mucho orgullo, el sentirme capaz de poder hacer algo que realmente me gusta. Todo lo que hago tiene un significado para mí. Me siento afortunada y de cierto modo valiente, creo que es muy poca la gente que se anima a hacer lo que realmente le gsuta, sin importar el riesgo o sacrificio que esto implique. Sin duda, creo que es algo que mi yo del futuro me va a agradecer en algún punto de la vida, el haberlo intentado y no haberme rendido.

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores?

S.B: Siempre crean en ustedes, conlleva mucho aprendizaje y trabajo interno, pero al final, es lo mejor que puedes hacer por ti. Sigan su intuición y crean en ella, si hacen algo, haganlo con un significado. El éxito está simplemente en intentarlo, en disfrutar del camino sin aferrarte a tus expectativas o a un juicio impuesto por ti hacia el resultado. Cuando encuentran algo que les apasiona y para ti hace sentido y tiene un significado genuino, siempre va a haber alguien que conecte contigo y con tu esencia. Hay una frase que escribí para mi obra “Navegante” y siempre la tengo presente porque me encanta y es “Navegando en mi, inventé mi propio mar”.