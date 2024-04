Las CARAS del momento: Martín Saracho

Con una carrera que se consolida día con día y proyecto tras proyecto, Martín Saracho se ha ganado un lugar muy especial en el cine, el teatro y la televisión. Hoy lo podemos ver en la versión Él y Él de Siete veces adiós y en la serie “Sierra Madre”. Es por ello que platicamos con él y lo reconocemos como una de las CARAS del momento.

“Somos historias en constante escritura” Martín Saracho

¿Cómo te encuentras en este momento de tu carrera?

Muy bien, gracias. Me siento pleno y satisfecho, con ganas de seguir haciendo personajes que me llenen en distintos ámbitos, que me reten y me dejen muchas enseñanzas.

También con muchísimas ganas de probar suerte en la escritura y la dirección.

¿Qué es lo que más disfrutas en este momento de tu vida?

La paz, la tranquilidad, el amor. La compañía de la gente que amo y me ama.

¿Qué es eso que quizá te hubiera gustado aprender antes, pero que hoy agradeces saber?

Que la vida solo es hoy. Eso me obliga a buscar disfrutarla tal cual es, sin expectativas y basándome en lo que es hoy.

¿Cómo te describirías actualmente?

Creo que somos historias en constante escritura. Me gustaría describirme como alguien que ama lo que hace, que disfruta de la vida y que es muy apasionado.

¿Qué es lo que más agradeces en este momento de tu vida?

Agradezco la vida misma, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo. Todo en general. Estoy seguro que la gratitud te brinda más razones por las cuales estar agradecido.

¿A qué retos personales y profesionales te enfrentas actualmente?

Entre mis retos personales podría decir que recién adopté una gatita, estoy aprendiendo a convivir con ella y a lograr que se lleve bien con los otros tres perritos que viven en casa. Lograr entender su mundo y sus formas me ha sido un reto actualmente.

En lo profesional, estoy aprendiendo mucho sobre escritura de guión, estoy tomando varios talleres. Creo que ese sería mi reto actual.

¿Qué le dirías a la gente que te sigue desde siempre y a los que te ven por primera vez?

Les doy las GRACIAS por siempre apoyarme a mí y a mi carrera, todo esto lo hacemos para ustedes, por su entretenimiento, diversión y reflexión. Y a los que me ven por primera vez, les pido la oportunidad de conocernos a través de la ficción. Les prometo personajes hechos con mi mayor esfuerzo y entrega.

¿En dónde te podemos ver actualmente?

En Sierra Madre, en Max y en el teatro Ramiro Jiménez, en el musical Siete Veces Adiós, versión él y él, los jueves 8:45 pm.

¿En qué redes y con qué usuario te podemos seguir?

Estoy en Instagram como @martinsaracho Twitter: @martinsaracho_ ¡Por ahí nos vemos!