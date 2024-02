Los reveladores detalles que Tania Ruiz dio a conocer sobre su noviazgo con Enrique Peña Nieto

Tras finalizar su relación con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz rompió el silencio y compartió su experiencia durante el tiempo que estuvieron juntos.

La modelo y empresaria abordó varios temas, desde la naturaleza de su relación hasta los rumores que han rodeado al exmandatario.

Tania Ruiz y EPN, romance genuino

Contrario a las especulaciones, Tania Ruiz aseguró que su relación con Peña Nieto fue completamente real y profunda.

En una entrevista la empresaria destacó la importancia de la vulnerabilidad y la entrega total en una relación. “Fue una relación muy bonita y cero falsa, muy entregada”, afirmó Ruiz, desmintiendo así las afirmaciones de que su noviazgo era solo para las cámaras.

Desmintiendo rumores de violencia

En cuanto a los rumores sobre un supuesto carácter violento de Peña Nieto, especialmente relacionados con su exesposa Angélica Rivera, Ruiz fue categórica al negar tales acusaciones. “Cero”, afirmó cuando se le preguntó sobre la presunta violencia, añadiendo que su experiencia personal fue positiva y que tiene mucho que agradecer al expresidente.

Ruiz expresó su respeto por las relaciones pasadas de Peña Nieto y su deseo de no involucrarse en controversias. “Yo respeto mucho las ex relaciones... Yo puedo decir de lo que a mí me tocó vivir, le deseo el bien a todos”, dijo, con una actitud madura y considerada hacia la vida personal de su exnovio.

A pesar de la ruptura, Ruiz mencionó que ha mantenido contacto con Peña Nieto, y que sus interacciones han sido positivas. Este detalle muestra una continuidad de respeto y cariño más allá de su relación amorosa.

La vida después de la relación

Tras confirmarse su ruptura en enero de 2023, Tania Ruiz ha continuado con su vida, manteniendo un perfil bajo respecto a su vida privada.

Actualmente, se encuentra en una relación con Manuel Serrano Ortega, de esta forma muestra su capacidad para seguir adelante y encontrar la felicidad después de un noviazgo tan mediático.

Las palabras de Tania Ruiz proporcionan una perspectiva íntima y honesta sobre su relación con Enrique Peña Nieto, despejando dudas y aclarando rumores. Sus palabras reflejan una relación basada en la sinceridad, el respeto y el amor, lejos de las especulaciones que a menudo circulan en el ámbito público.

¿Quién es Tania Ruiz?

Tania Ruiz Eichelmann, originaria de San Luis Potosí, se ha destacado como modelo y empresaria en México. Estuvo casada con el empresario Bobby Domínguez con quien tuvo una hija, Carlota. Además, es prima de Juan Carlos Valladares, esposo de Ximena Navarrete, Miss Universo 2010

Con una activa presencia en redes sociales y una carrera en el modelaje, Ruiz ha trabajado con diversas marcas y recientemente se aventuró en el mundo empresarial con su propia línea de trajes de baño. A sus 36 años, la modelo ha sido una figura prominente en el ámbito social y profesional mexicano.