María Teresa Ealy inaugura su fundación a favor de la equidad de género en México

María Teresa Ealy Díaz, hija del empresario Juan Francisco Ealy conoció su amor por las leyes y la abogacía penal tras vivir una experiencia que cambió su vida por completo. Teniendo el apoyo de sus padres y de distintas figuras importantes en su vida, anuncia la llegada de su nueva fundación “María Teresa Ealy Díaz”. Su misión, el llegar a todas las mujeres en México y dar apoyo ante situaciones que comprometan su bienestar físico y emocional.

Tuvimos el honor de platicar con María Teresa Ealy, sobre sus inicios, su amor por las leyes, y su pasión por hacer de México un mejor país a través de la política. Esto es solo algo sobre lo que tuvo que compartir.

¿Cómo inicia tu pasión por la abogacía penal?

Mi decisión fue muy clara en apartarme de la gran labor periodística de mi papá, a pesar de mi admiración por su gran trayectoria. Esto generó preocupación en él pero al día de hoy, al darse cuenta de mi gran interés y desempeño, esta decisión ha sido un motivo de orgullo y admiración para él.

Mi pasión hoy hacia la rama penal fue básicamente por la gran admiración que tengo por mi jefe, José Luis Nassar Peters, al presenciar todos los días su gran labor y trabajo como abogado penalista. Hoy, me siento totalmente agradecida ya que es increíble contar con personas que día a día te enseñan algo nuevo.

Einar González

¿Cuáles son los ejes primordiales en tu trabajo como activista y como persona políticamente activa?

Mi objetivo primordial como abogada y activista social es luchar de manera activa para erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país, es por eso que hoy me encuentro a días de inaugurar mi fundación contra esta problemática.

Mi misión es concientizar a la sociedad sobre la gran problemática que enfrentamos hoy como mujeres debido a la alta violencia de género que vivimos en nuestro México. ¿Qué le espera a nuestros hijos y a las futuras generaciones? No podemos seguir normalizando esta problemática cuando día con día empeora. Por otra parte, mi misión como política es ayudar a que la justicia abarque las lagunas que hoy en día existen en las leyes, así como ayudar a la gente que más lo necesita para que se sienta apoyada y escuchada.

Einar González

¿En qué iniciativas o proyectos específicos en los que ha estado involucrada han tenido un impacto significativo en los derechos y el empoderamiento de las mujeres?

En el proyecto que he estado involucrada en apoyo a las mujeres es un programa que se lleva a cabo todos los viernes en el Senado de la República llamado iMPULSARTE MUJERES.

Además, a través de mi experiencia personal, estoy por inaugurar mi fundación en apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género. A través de esta fundación, nuestra misión es construir una red de apoyo y empoderamiento para las mujeres que han sido o están siendo víctimas de violencia de género. Estamos comprometidas a brindar asesoramiento legal y acompañamiento psicológico, ayudándolas a recuperarse, sanar y recuperar el control sobre sus vidas.

Einar González

¿Cuál fue tu visión al crear esta fundación “María Teresa Ealy Díaz”?

Nuestra visión en Fundación “María Teresa Ealy Díaz” es crear un México donde la violencia de género sea erradicada y las mujeres vivan vidas plenas, libres de temor y opresión. Buscamos ser líderes en la lucha contra la violencia de género, proporcionando un entorno de apoyo integral que fomente la sanación, la autonomía y el empoderamiento. Nos esforzamos por crear una sociedad más justa y equitativa, donde todas las mujeres tengan la oportunidad de vivir con dignidad y seguridad.

Nuestro objetivo principal es proporcionar a las mujeres víctimas de violencia de género un acceso fácil y rápido a servicios de asesoramiento legal y acompañamiento psicológico. Queremos ofrecer un entorno seguro donde puedan compartir sus experiencias, recibir orientación legal confiable y apoyo emocional. Además, buscamos concientizar a la sociedad sobre la violencia de género y abogar por cambios significativos en las políticas y actitudes que promuevan la igualdad y la seguridad de las mujeres. Estamos comprometidas a marcar diferencia en la vida de las mujeres que han sufrido violencia, brindándoles las herramientas necesarias para recuperarse y construir un futuro sin miedo.

Einar González

Empoderar a las mujeres a menudo implica educación y sensibilización. ¿A través de qué plataformas promueves la educación y la sensibilización sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género?

Creo que hoy, utilizar la tecnología a favor del cambio es sumamente importante. Por ello pienso que las redes sociales son plataformas que ayudan a promover de manera sencilla, rápida, cotidiana y contundente, la educación y sensibilización en favor de los derechos de las mujeres, así como la igualdad de género.

Yo personalmente promuevo el empoderamiento y temas relacionados con las mujeres es a través de mis redes sociales, mediante las cuales cuento mis experiencias, historias, consejos o mensajes motivacionales para que las mujeres que se metan a mi perfil vean que cuentan conmigo y que mi objetivo es unirnos todas para así crear una red de apoyo entre todas.

Mencionas que “ser una líder es inspirar a otros a soñar, aprender y a hacer más para cambiar realidades. ¿Quiénes te han inspirado en tu camino?

Sin duda la persona que me ha inspirado en mi vida es mi papá, ya que siempre me ha dicho que muchas personas no lo entienden debido a su profesión. Sin embargo, me ha reiterado que lo más importante es ser amigo de las personas y no de los partidos, los puestos o cualquier otra condición que nos relacione como individuos. Este mensaje para mí es sumamente importante, ya que a lo largo de la vida vas conociendo a muchas personas y lo más valioso de ello es siempre aprender de todas ellas. Sin duda alguna la unión nos lleva a alcanzar el éxito personal y colectivo. De igual forma me ha enseñado que el trabajo es la única forma de llegar lejos, pues a pesar de los muchos problemas que ha enfrentado, ha sabido seguir adelante y no rendirse. Al final de todo, en la vida te enfrentarás a muchos problemas y retos, pero lo único que importa es ser resiliente, es decir, nunca darte por vencida y seguir.

Einar González

¿Qué consejo le daría a otros abogados jóvenes o personas interesadas en convertirse en defensores de los derechos y el empoderamiento de las mujeres, especialmente a través de medios legales?

Mi mayor recomendación es nunca aceptar un “no” por respuesta. Ni resignarse a creer que todas las puertas siempre estarán cerradas. Esa es la mentira más grande que nos podemos decir, porque siempre habrá puertas para poder perseguir nuestros ideales y cumplir nuestros sueños en beneficio de las personas que más lo necesitan. Por eso le recomiendo a todos esos jóvenes interesados en defender los derechos y empoderamiento de las mujeres a través de los medios legales correspondientes, a que nunca se derroten; siempre, al final del camino, quienes luchan por transformar su realidad obtienen la recompensa más grata que se puede tener en este medio: haber ayudado a que las personas más necesitadas pueden comenzar a vivir de nuevo. En lo personal, resumiría mi consejo en nunca rendirse, no tener miedo a enfrentarte a alguien y sobre todo a nunca guardar silencio.