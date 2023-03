Por qué la hija de Mariana Rodríguez y Samuel García es un ‘bebé arcoíris’

Samuel García y Mariana Rodríguez están sumamente ilusionados con la llegada de su primogénita; Mariel nació en la madrugada del 10 de marzo y los orgullosos padres primerizos compartieron las fotografías en redes sociales.

Además también usaron estas plataformas para revelar cómo le pondrían a su bebé. Mediante un video mostraron sus manos una sobre otra encima de una hoja de papel en el que se lee “Samuel + Mariana =", enseguida se muestra en otra hoja el nombre de la niña que se llamará: Mariel.

¿Cuándo nace el bebé de Mariana?

La bebé de Mariana Rodríguez Cantú y Samuel García llegó a este mundo el 10 de marzo del 2023.

¿Qué le pasó a Mariana Rodríguez?

Fue a finales de agosto 2022 que Mariana anunció que está embarazada; la influencer compartió la ilusión que siente al convertirse en madre. “Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más”, se lee en la publicación que ambos compartieron meses atrás. Mariana y Samuel atravesaron un difícil momento en 2020, debido a que sufrieron un aborto espontáneo, por lo que ahora la influencer requiere una inyección anticoagulante para que su bebé crezca sana.

¿Por qué el bebé de Mariana Rodríguez es un ‘bebé arcoíris’?

De acuerdo con la psicóloga especialista en maternidad Sabina del Río, para Compartamos, “se le llama un bebé arcoíris a aquellos que nacen tras a pérdida de un hijo anterior, bien por un aborto durante el embarazo o una muerte poco tiempo después del parto”, y lo de Mariana Rodríguez Cantú fue un aborto espontáneo.

Explican que el ‘bebé arcoíris’ no es un término médico justificado, pero forma pare del colectivo de agradecimiento por la llegada de un nuevo bebé. La Dra Alba Mendoza, ginecóloga obstetricia menciona, “su venida al mundo está totalmente relacionada con la lluvia, pues no aparece un arcoíris sin que antes llueva; traen luz y alegría a la vida de los padres que han sentido la pena de perder a un bebé".