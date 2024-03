Quién es David Rocksavage, el marido de Rose Hanbury, la supuesta amante del príncipe William

El marido de Rose Hanbury, David Rocksavage, es una de las figuras más prominentes de la aristocracia británica, pero últimamente se le ha nombrado mucho por la supuesta infidelidad entre su esposa y el príncipe William.

A raíz de que William y Rose han sido señalados sin prueba alguna, la pareja que forman Rose y David, los marqueses de Cholmodeley, ha estado bajo el ojo público, aunque no todos saben quién es David Rocksavage.

¿Quién es el marqués de Cholmodeley?

David Rocksavage es descendiente de la primera persona en ocupar el cargo de Primer Ministro de Gran Bretaña, Sir Robert Walpole. Por otro lado, tiene parentesco con dos de las familias más ricas e influyentes del mundo, los Rohschild y los Sassoon. Su patrimonio se calcula en más de 110 millones de libras (cerca de 2 mil 350 millones de pesos), además es el dueño del Palacio de Houghton Hall, en Norfolk, entre muchas otras propiedades.

También es un gran fanático del arte, incluso, ha actuado en tres películas y ha dirigido dos, “Voices in the Room” y “Shadows in the Sun”, una adaptación de un obra de Truman Capote en donde participó el actor de “50 sombras de Grey” Jamie Dornan.

Según reportan varios medios, el marqués de Cholmondeley y Rose Hanbury se conocieron en 2003 y comenzaron una relación cuando ella tenía apenas 19 años y él 42. Se casaron en 2009 y tienen tres hijos, los gemelos Alexander Hugh, conde de Rocksavage, y Oliver Timothy, lord de Cholmondele, y lady Iris Marina Aline.

Aún con los rumores de infidelidad, David Rocksavage forma parte del círculo íntimo de los príncipes de Gales, incluso, fue uno de los invitados a la coronación de Carlos III el pasado mes de mayo.

