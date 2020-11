Conoce la filmografía y los detalles íntimos de la vida de la actriz que logró conquistar el mundo del cómic con su increíble talento: Scarlett Johansson.

¿Quién es Scarlett Johansson?

Scarlett Ingrid Johansson, conocida por su nombre artístico, Scarlett Johansson, nació el 22 de noviembre de 1984 en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Es hija del arquitecto de origen danés, Ejner Johansson, y de la productora y cinéfila, Melanie Sloan, de origen judío.

Además de tener un mellizo de nombre Hunter, Johansson tiene una hermana mayor que también es actriz de nombre Vanessa, otro hermano llamado Adrian y un medio hermano mayor de nombre Christian, por parte de su padre.

¿Cómo comenzó su carrera como actriz?

Desde muy pequeña, la talentosa actriz mostró sus maravillosas aptitudes para la actuación, Scarlett alternaba sus estudios de ballet e interpretación teatral en el instituto, Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

A los 8 años debutó en el teatro junto a Ethan Hawke en la obra teatral, ‘Sophistr’, llamando la atención de Hollywood, donde incursionó a la los 9 años en la película ‘Un muchacho llamado Norte’ de Rob Reiner, ¡y el éxito no se detuvo desde entonces!

Las películas de Scarlett Johansson

Aunque Johansson comenzó su carrera a muy temprana edad, el éxito mundial llegó para la actriz cuando se olvidó de los personajes infantiles para impresionar con sus interpretaciones mucho más maduras.

Perdidos en Tokio (2003)

Con 18 años, la star protagonizó junto a Bill Murray, esta historia de Sofía Coppola que sigue a Charlotte, una joven que no le ve futuro a su matrimonio con un fotógrafo, y a Bob Harris, un actor de edad madura, cansado de hacer comerciales de whisky.

La Joven de la Perla (2003)

Griet es una chica tímida que tiene que trabajar como sirvienta en la casa de un famoso pintor llamado Johannes Vermeer, quien comienza a darle clases de pintura en secreto de su esposa, hasta que finalmente ella acepta que pinte su retrato.

La provocación (2005)

Chris Wilton, un joven profesor de tenis, se obsesiona con Nola Rice, la seductora prometida de su amigo y cuñado, Tom Hewett.

Vicky Cristina Barcelona (2008)

La star interpreta a Cristina, una joven que viaja a España junto a su amiga Vicky, en busca de aventuras; sin embargo, terminan en conflicto al conocer al pintor Juan Antonio, pues ambas caen rendidas ante sus encantos.

Las hermanas Bolena (2008)

Inspirada en una historial real, Johansson interpreta a María Bolena, la hermana que se encuentra bajo la sombra de su hermana Ana Bolena. Ambas comienzan una rivalidad por conquistar el corazón del Rey Enrique VIII.

Bajo la Piel (2013)

Una extraterrestre se disfraza como una mujer, recorre Escocia e intenta engañar a una serie de hombres que no sospechan y los mete a su camioneta.

Ella (2013)

La actriz interpreta a Samantha, la voz del sistema operativo de la computadora de un escritor que vive en constante depresión, que termina por desarrollar una relación amorosa con ella.

Lucy (2014)

Por accidente, Lucy Miller tiene contacto con una droga sintética experimental, que cambia por completo su capacidad cerebral y con una gran control sobre el dolor, y sus sentidos.

JoJo Rabbit (2019)

Esta película le valió la nominación al Óscar como Mejor Actriz de Reparto. La star interpreta a Rosie, la madre de un pequeño que tiene un amigo imaginario con el nombre de Hitler, mientras se desarrolla la Segunda Guerra Mundial.

Historia de un Matrimonio (2019)

La actriz usó su doloroso divorcio para la actuación de esta movie que le valió otra nominación al Óscar como Mejor Actriz.

La historia sigue a un director de teatro y su esposa actriz, tratando de superar un divorcio que los lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo.

¿Cuánto gana Scarlett Johansson como “La Viuda Negra” en el mundo de Marvel?

Johansson se convirtió en la representación femenina de las heroínas en el Universo de Marvel con su maravillosa interpretación como Natasha Romanoff, mejor conocida como Black Widow.

Sin embargo, no sólo ganó fama a nivel mundial, gracias a Marvel, la actriz amasó una increíble fortuna tras su participación en las diferentes películas que fueron estrenadas en la última década.

Y es que aunque su salario fue mucho menor que el de sus compañeros hombres, debido también a que su personaje tenía un peso menor en la trama, el medio Bussiness Insider aseguró que Scarlett podría haber cobrado cerca de 20 millones de dólares, sin contar el porcentaje de recaudación en taquilla.

Su primera aparición en el Universo de Marvel como Black Widow, fue en ‘Iron Man 2’:

Le siguieron otras películas como ‘Los Vengadores’, ‘Capitán América: El Soldado de Invierno’, ‘Vengadores: La Era de Ultrón’, ‘Civil War’, ‘Infinity War’, ‘Vengadores: Endgame’ y próximamente ‘Black Widow’.

Aquí sus mejores escenas en el universo de Marvel:

De acuerdo con Forbes, Scarlett se colocó como la actriz mejor pagada en el último año, con una ganancia de 56 millones de dólares.

Carrera musical

Además de su gran talento como actriz, Scarlett también posee grandes habilidades como cantante, la primera vez que el público la escucho cantar, fue cuando grabó la canción ‘Summertime‘ de George Gershwin, para una colección de canciones interpretadas por varios actores de Hollywood.

Cantó la canción ‘Just Like Honey‘ junto a la banda The Jesus and Mary Chain, durante una especial para el festival de Coachella en 2007.

En mayo de 2008, Scarlett finalmente lanzó su álbum debut bajo el nombre de Anywhere I Lay My Head, compuesto por las versiones de 10 canciones de Tom Waits, y una canción original.

Para su realización, la star contó con la colaboración de personalidades como Dave Sitek en la producción y David Bowie como segunda voz.

En 2009, grabó un cover de la canción ‘Last Goodbye‘ de Jeff Buckley para la banda sonora de la película ‘He’s Just Not That Into You‘.

Finalmente, en febrero de 2015, lanzó la canción ‘Candy‘, junto a Este Haim, Holly Miranda, Kendra Morris y Julia Haltigan.

Vida personal de Scarlett Johansson

La estrella ha sido protagonista de varios de los romances más sonados en Hollywood junto a otros talentosos actores; sin embargo, hablaremos de sus matrimonios, las relaciones más importantes para ella.

En septiembre de 2008, Scarlett se casó con el actor Ryan Reynolds, no se sabe cómo se conocieron, pero hay pruebas de que su noviazgo fue tan fugaz como su matrimonio, que apenas duró 15 meses.

En diciembre de 2010, anunciaron su divorcio con el siguiente comunicado:

“Después de una larga y cuidadosa consideración de ambas partes, hemos decidido terminar nuestro matrimonio. Entramos en nuestra relación con amor y con amor y amabilidad lo dejamos. Aunque no se espera privacidad, sin duda es apreciada“.

En una entrevista con la revista Cosmopolitan, la protagonista de ‘Black Widow’, reveló que no se arrepentía de su matrimonio con el actor de ‘Linterna Verde’.

“Pasamos mucho tiempo separados. Es muy difícil. Es malo. Parecía una cosa muy romántica, y lo fue. Fue lo mejor que hice“.

En 2014, Scarlett se dio una nueva oportunidad y contrajo matrimonio por segunda vez, en una boda privada, con el periodista Romain Dauriac.

Ambos le dieron la bienvenida a su hija de nombre, Rose Dorothy, el pasado 04 de septiembre de 2014.

Desafortunadamente su matrimonio terminó, dos años después del nacimiento de su hija, la star solicitó el divorcio.

“Seguimos siendo buenos amigos y padres juntos ante todo, con el objetivo común de educar a nuestra hija en un ambiente lleno de cariño y comprensión“: Decía un comunicado de prensa.

En mayo de 2019, Scarlett se volvió a comprometer, esta vez con el actor y guionista, Colin Jost, llegando al altar este año.

La boda de Scarlett Johansson con Colin Jost

En medio de la actual pandemia por el Covid-19, la actriz y el escritor llegaron al altar en una ceremonia privada.

“Scarlett y Colin se casaron en una íntima ceremonia con sus familiares más cercanos y sus seres queridos“: Reveló la organización ‘Meals on Wheels‘ el pasado 29 de octubre, a través de Instagram.

La organización aseguró que la boda se llevó a cabo bajo las estrictas normas de seguridad en medio de la pandemia, además de tener la intención de recaudar fondos para ayudar a las personas mayores, en medio de este tiempo tan vulnerable.

“Su deseo es ayudar a marcar la diferencia para los mayores vulnerables durante un momento complicado“.