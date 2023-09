Yadhira Carrillo revela que su esposo Juan Collado se sometió a 5 cirugías

Yadhira Carrillo rompió el silencio tras la liberación de su esposo Juan Collado quien fue encarcelado por delitos de defraudación, delincuencia organizada, lavado de dinero y operación con recursos de procedencia ilícita.

La actriz celebró que su esposo ya no esté en prisión y pueda estar de nueva cuenta en su casa. No obstante no todo es felicidad, ya que Yadhira habló de los cuidados médicos a los que se someterá el abogado que abandonó la cárcel para continuar con su proceso bajo libertad condicional y deberá portar un brazalete electrónico.

Durante su estancia en prisión, Juan Collado presentó varios problemas de salud y fue sometido a cinco cirugías. A las afueras del hospital donde está internado su esposo, Yadhira dijo, “las mejores noticias para nosotros, tardaron mucho tiempo pero llegaron”.

El abogado presentó una serie de problemas de salud que mermaron su condición a lo largo de los años que permaneció privado de su libertad, por lo que la famosa dijo que viene una situación complicada para ellos debido a que tendrán que dedicarse a la recuperación del abogado.

“Está muy delicado pero para eso tiene mujer. Lo tenemos que cuidar muchísimo, ya me lo llevo a nuestro hogar y ahí se va a estar recuperando, va a ser una recuperación muy larga porque en dos semanas le hicieron dos cirugías al corazón, columna y médula, fueron muchas cosas”.

Por otro lado, Yadhira Carrillo contó que ha vuelto a experimentar sentimientos como la felicidad después de la tensión que vivió por mucho tiempo.

“Se te rompe la voz, empiezas a sentir otra vez porque lo que haces es hacer todo para no sentir, eso es lo que de manera natural, el cuerpo, el cerebro, tu mente, tu espítiru, tu alma hacen, al menos yo, en mí eso pasó para pode seguir aguantando un golpe y otro, y otro, y otro, entonces te cierras para poder continuar”. “Tu cuerpo comienza, de la forma más noble, a sentir otra vez, entonces poco a poquito tu corazón comienza a relajarse, a sentir, a llograr, a aliviarse”

¿De qué está enfermo Juan Collado?

El abogado padece una obstrucción arterial que pone en riesgo su vida. “Se le diagnosticó episodios de angina, hipertensión arterial sistémica, enfermedad coronaria tri-vascular, (con lesiones intermedias, la de mayor significancia en el segmento medio de la ‘DA’ del 70% es decir, peligro cardiovascular, entre otros padecimientos”, informó en julio la Secretaría de Seguridad Ciudasna (SSC) cuando Juan recibió atención médica para que se practicara un cateterismo que según los especialistas se emplea para diagnosticar y tratar problemas cardiacos.

Su familia también informó que el médico del Instituto Nacional de Cardiología les comunicó que el abogado Juan Collado sufrió un “ataque isquémico transitorio”, el cual es un padecimiento similar a un derrame celebral.