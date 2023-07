Emily Cinnamon, hija de ‘Canelo’ Álvarez, debuta como modelo en Jalisco

Emily Cinnamon, hija de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, hizo su primera aparición como modelo en la edición número 79 de Intermoda durante la Expo Guadalajara, vistiendo un hermoso vestido en color oro y negro de la marca tapatía Ragazza Fashion inspirado en la Minerva, símbolo de la capital del estado.

El vestido, diseñado por Carolina Vázquez para Ragazza Fashion, tiene un valor de más de 100 mil pesos Instagram @ragazzamx

El vestido, que tiene un costo de más de 100 mil pesos, estuvo exhibido luego de la presentación de Emily Cinnamon. Además, la marca realizó una réplica que ya se encuentra a la venta.

La joven de 17 años dijo durante una entrevista: “Fue algo espontáneo, mi mamá me dijo: ‘me están hablando para que representes el vestido de 200 años de Jalisco’, y lo primero que se me vino a la mente fue que mi papá hizo la pelea de los 200 años de Jalisco y pues de otra forma, que no es relacionada con el deporte, estoy representando al estado de Jalisco”.

A pesar de haber disfrutado la experiencia en la pasarela, la hija de ‘Canelo’ Álvarez no sabe si se dedicará al modelaje en un futuro. Por el momento, Cinnamon prefiere enfocarse en sus estudios, así como en sus entrenamientos de equitación, un deporte que practica desde pequeña y por el que ha competido a nivel internacional.

La joven no sabe si se dedicará al modelaje, pues hoy está enfocada en sus estudios y sus caballos Instagram @emilyc.alvarez

Al respecto, su madre, Karen Beltrán, mencionó: “No me negaría si ella en su momento lo decide, yo siempre he estado para ella, para apoyarla. Los caballos son su top, entonces no creo que sea tan fácil dejarlos”.

Cinnamon es la primogénita de ‘Canelo’, y la única hija que tiene Karen Beltrán, quien también es modelo. La niña nació cuando sus padres tenían apenas 17 años en 2005, y aunque se separaron poco después de su llegada, Cinnamon ha mantenido una relación muy cercana con su papá, pues siempre ha estado presente en su vida.