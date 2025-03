Además de Erik Rubín, ellos son los afortunados que han sido parejas de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta y Erik Rubín formaron una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano, sin embargo, después de más de dos décadas de matrimonio y dos hijas en común, Mía y Nina, anunciaron su separación en febrero de 2023.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal…Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar”, escribió la ex pareja.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio…Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja”, añadieron.

Las parejas de Andrea Legarreta

Erik Rubín

El capítulo más extenso y público en la vida amorosa de Andrea Legarreta comenzó a finales de los noventa, cuando conoció a Erik Rubín en una discoteca de Acapulco. Lo que empezó como un flechazo en 1999 se consolidó en una boda el 1 de abril del 2000, convirtiéndolos en una de las parejas más emblemáticas del espectáculo mexicano. Juntos formaron una familia con sus dos hijas, Mía y Nina, y durante 22 años fueron considerados un ejemplo de estabilidad.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se casaron el 1 de abril de 2000 en Acapulco Instagram @erikrubinoficia

Eduardo

Andrea Legarreta mantuvo una relación significativa con un hombre fuera del medio del espectáculo, identificado únicamente como Eduardo. Este romance, que duró cerca de siete años, es uno de los más enigmáticos de su historial amoroso. Según se ha rumorado, Eduardo le propuso a la conductora casarse y formar una vida juntos, pero con una condición: que abandonara su carrera en la televisión. Ella, apasionada por su trabajo, rechazó la idea, marcando el fin de esta relación.

Andrés Bonfiglio

El romance entre Andrea Legarreta y Andrés Bonfiglio tuvo lugar a finales de los años 80, cuando ambos eran jóvenes y formaban parte del grupo musical juvenil ‘Fresas con Crema’. La también actriz, quien comenzaba a destacar en el mundo del entretenimiento, se unió a la banda en 1988, en una etapa cercana a su disolución, mientras que Andrés ya era uno de los integrantes fundadores. Fue en este contexto donde se conocieron y surgió una relación amorosa que, aunque breve, marcó un momento significativo en su vida.

Este noviazgo duró aproximadamente un año y se trató de un romance intenso de su adolescencia, destacando la conexión especial que tuvieron durante ese tiempo, incluso protagonizaron la portada de una revista. Sin embargo, la relación terminó cuando cada uno decidió seguir caminos distintos.

Luis Miguel

Uno de los episodios más sorprendentes en la vida sentimental de Andrea Legarreta involucra a Luis Miguel, aunque nunca se confirmó un romance oficial, la propia conductora reveló en alguna ocasión que ‘El Sol’ la invitó a una cena romántica en un restaurante de lujo. Por aquel entonces, ella era una joven con poca experiencia en el mundo mediático y, por nervios o inseguridad, decidió declinar la invitación.

Andrea Legarreta disfruta de su soltería

Tras su separación de Erik Rubín, Andrea Legarreta ha expresado en entrevistas que, por ahora, no está lista para embarcarse en una nueva relación.

“Yo lo agradezco mucho, pero la verdad no estoy lista, no tengo ganas, tengo una linda vida con mis niñas, con mi papá... no estoy lista, de verdad, fueron muchos años en pareja y con una historia bonita y también creo que no sería tan fácil para mí”, dijo en un encuentro con la prensa en octubre pasado.

A pesar de no tener un vínculo romántico, Andrea y Erik no han firmado los papeles de divorcio y mantienen una relación de amistad y respeto mutuo, enfocada en el bienestar de sus hijas, Mía y Nina.

Ella ha compartido en entrevistas recientes que podrían firmar los documentos de divorcio en el transcurso de 2025, un paso que ambos han manejado sin apuros.

“El papel no, ya se los había comentado, de pronto y este año sucede, pero la separación es real”, dijo la conductora en un encuentro con varios medios de comunicación a principios de enero de este año. “A la gente le cuesta trabajo ver una buena relación de los exes”.