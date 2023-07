Aldo, hermano de Poncho de Nigris, revela mensaje: “Lo extraño demasiado”

Aldo de Nigris, el hermano de Poncho de Nigris, realizó una publicación externando que extraña a sus hermanos. El emotivo escrito lo realizó vía Twitter, donde señaló que anteriormente perdió un hermano y que pese a que Poncho aún está con él, no tiene contacto alguno y eso provoca que lo extrañe.

“Me toco perder a un hermano y la verdad ahora que no tengo contacto con @_PonchoDeNigris se magnifica, tengo que decir que lo extraño demasiado aun sabiendo que va a volver. Si tienen hermanos abrásenlos y díganles lo que sienten 🙌🏻🤘🏻”, escribió el exfutbolista.

Aldo de Nigris a través de Twitter expresó que extraña a su hermano Poncho, quien se encuentra en La Casa De Los Famosos. Twitter @DeNigris9

Recordemos que Aldo y Poncho de Nigris perdieron un hermano en el año del 2009. Se trataba de Antonio de Nigris un futbolista mexicano que perdió la vida a causa de un paro cardiaco.

Es por ello que Aldo extraña a su hermano, pues el reality show “La Casa De Los Famosos” comenzó el pasado 4 de junio del 2023 y desde entonces no ha tenido contacto con Poncho, debido a que está prohibido en el reality tener contacto con cualquier persona que esté en el exterior.

Los internautas mostraron su empatía hacía Aldo y comenzaron a darle palabras de ánimo e incluso unos usuarios aseguraban que votarían para que sacaran a Poncho para que pueda estar cerca de su familia.

Poncho de Nigris habla sobre la muerte de su hermano en La Casa De Los Famosos

En el reality show de “La Casa De Los Famosos” Poncho de Nigris se abrió con sus compañeros y contó detalles de la muerte de su hermano. En la charla se encontraba Nicola Porcella, Jorge Losa y Emilio Osorio. Poncho mencionó que tuvo que viajar a Grecia para poder repatriar el cuerpo de Aldo de Nigris. Entre lágrimas, Poncho narró lo más triste, abrazó el cuerpo de Antonio, a quien le dijo: “Aquí estoy carnal, aquí estoy, no vas a estar solo”.