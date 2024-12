Alejandra Guzmán reveló que parte de las cenizas de Silvia Pinal serán convertidas en diamante

Alejandra Guzmán reveló que usó parte de las cenizas de Silvia Pinal para madarse a hacer un diamante y tener “un pedacito” de su mamá con ella.

Recientemente, la cantante dio una entrevista al programa ‘Despierta América’, donde habló de cómo vive el proceso después de la muerte de su madre, quien falleció el pasado 28 de noviembre a los 94 años.

La ‘Reina de Corazones’ también confesó que a ella no le gusta que las cenizas de Silvia Pinal reposen en su casa del Pedregal.

Hace unos días, Efigenia Ramos, asistente personal de la fallecida actriz, señaló que los restos de la diva están en un jardín de su mansión en la Ciudad de México y que incluso su hija mayor, Sylvia Pasquel, estaba pensando en mandarle a hacer un lugar especial para colocar sus cenizas.

“Las cenizas están en casa de mi mamá, cosa que a mí no me gusta (...) Yo mandé a hacer un diamantito, de los huesos sacan fósforo, tres elementos y con ellos forman un diamante y el diamante tiene un color especial porque tú y cada uno somos únicos. Entonces mandé a hacer mi diamante para tener un pedacito de mi mamá”, dijo Alejandra Guzmán.

“Se me hace muy bonito. Ella siempre fue una estrella y siempre ha sido para mí un ejemplo, pero más allá de eso…”, añadió.

Alejandra Guzmán habla de la verdadera edad de Silvia Pinal

Durante el último cumpleaños de Silvia Pinal el pasado 12 de septiembre, sus hijas dijeron en varios videos compartidos en redes sociales que su madre estaba cumpliendo 94 años, sin embargo, en su biografía dice que la actriz nació en 1931, lo que daría como resultado 93 años.

Su verdadera edad siempre fue una interrogante, y en su entrevista con ‘Despierta América’, Alejandra Guzmán declaró que ni siquiera ellos, su familia, conocían la verdadera edad de Silvia Pinal.

“Ya no es vida a veces, cuando tienes esas limitaciones también de la edad. Ella (Silvia Pinal) dice que tenía 94 pero dicen que no, mi madrina me dijo que tenía más, que se los quitó (los años)”, dijo la cantante.

Alejandra Guzmán agregó sorprendida que no dudaba que su mamá incluso hubiera llegado a los 100 años de edad.