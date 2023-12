Ana Brenda Contreras revela quiénes le han pedido matrimonio y por qué los rechazó

Ana Brenda Contreras es una de las actrices más versátiles del medio, pues hace televisión, cine y teatro. Desde niña estuvo cercana a las expresiones artísticas.

Está comprometida con Zacarías Melhem, pero ya lo ha estado antes con otros hombres, pero no alcanzó a llegar al altar. En una entrevista con Isabel Lascuráin, confesó el porqué.

Reveló que tuvo cuatro propuestas de matrimonio, lo cual no es que la enorgullezca o lo diga de broma, “pero he tenido relaciones importantes y de repente sí me da un poco de cosa que digan ‘Si no se casó es por algo’ y sí señores, porque soy una mujer que tiene objetivos y que trabaja”, detalló.

Cabe aclarar que sí se casó por el civil en Las Vegas con Alejandro Hank Amaya, pero no llegó a un matrimonio religioso. Esto ocurrió en el 2013, pero hubo polémica porque la boda se canceló días antes y se divorciaron.

Ana Brenda Contreras lista para casarse

Con todo y los compromisos previos que tuvo, esta vez con Zacarías parece la buena. La actriz tiene 36 años, mientras que su prometido 49, esta diferencia de edad no es impedimento para su amor.

La fecha de la boda de Ana Brenda Contreras no está fijada aún. Pero, seguro cuando ocurra lo compartirá con sus seguidores.

En la citada entrevista con Isabel Lascuráin, detalló que ella no buscaba a sus parejas, sino que la buscaban o cortejaban, pero no era quien los elegía.

“Tampoco me ponía analizar si iba a tener un buen match con esa persona, entonces, nada más me dejaba guiar y trabajaba sin parar. Muchas veces dejaba que se me acercara gente, ni mala, ni buena, solamente no era lo mejor para mí y no me fue muy bien”, aceptó.

Entre las parejas de Ana Brenda Contreras se encuentran: Iván Sánchez, Julio Ramírez, Alejandro Amaya.