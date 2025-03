Aseguran que Christian Nodal volverá a la televisión: esto se sabe

Christian Nodal se encuentra en medio de la promoción de su nueva canción ‘El Amigo’, además, ha tenido varias presentaciones en vivo, se ha acercado a la prensa, y todo indica que también volverá a la televisión.

La semana pasada, arrancó la segunda temporada del programa ‘Juego de Voces’, donde Lucero conmovió al tener una conversación con ella misma de pequeña y vivir un emotivo reencuentro con Angélica Aragón, durante el primer episodio.

En esta ocasión, Christian Nodal será el invitado de la noche, quien además de demostrar su increíble talento, compartirá momentos con las ‘leyendas’ y las ‘estrellas’.

El intérprete de ‘De los besos que te di’, ya ha participado en otros programas musicales, cuando en 2020 fue coach de ‘La Voz México’, donde conoció a Belinda, con quien se comprometió en 2021.

¿Cuándo y dónde ver a Christian Nodal en ‘Juego de Voces’?

De acuerdo con la cuenta oficial de ‘Las estrellas’, Christian Nodal se presentará en el reality show ‘Juego de Voces’ el próximo domingo 23 de marzo en punto de las 9 pm.

El cantante sonorense de 26 años se verá cara a cara con Lucero, Manuel Mijares, Emmanuel y Yuri, en el equipo de ‘Leyendas’; y Lucero Mijares, Yahir, María León y Alexander Acha, en el grupo ‘Estrellas’.

Christian Nodal estrena ‘El amigo’ en medio de la polémica por la nueva canción de Cazzu

Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, volvieron a convertirse en tendencia tras el lanzamiento de ‘Con Otra’, la nueva canción de Cazzu.

Aunque el nacido en Caborca, Sonora, ha querido mantenerse lejos de la polémica y promocionar su tema ‘El Amigo’, el cual se estrenó este 20 de marzo, los internautas no han perdido oportunidad de mencionarle la nueva canción de su ex.

A través de su cuenta en Instagram, Christian Nodal compartió una publicación en la que escribió: “¡Es hoy! #ElAmigo”, sin embargo, las críticas no tardaron en llegar, lo extraño fue que el artista no dudó en sorprender con una respuesta, especialmente en un comentario que hablaba sobre Cazzu.

“No señor Nodal, ahorita estamos con ‘Te va a engañar’”, escribió una usuaria junto a emojis de caritas riéndose. Pero, aunque Nodal no suele meterse en controversia con sus seguidores, esta vez respondió: “Yo ando con la de ‘ya supérame’ y eso no me impide disfrutar de él amigo. Jajajaja”.