Aseguran que Ellen DeGeneres se mudó al lujoso barrio donde vive Carlos III: cómo es y dónde queda

Ellen DeGeneres y su esposa, Portia de Rossi, se mudaron a la región de Cotswolds, la campiña inglesa favorita de las celebridades.

Una fuente le dijo a People que la expresentadora de televisión se mudó a Reino Unido después de encontrar una casa de la que se enamoró por completo.

“Ellen estaba en Inglaterra buscando una casa a principios de octubre. Encontró una casa que le encantó y la compró poco después”, dijo el informante.

Cómo es Cotswolds, el refugio de los ingleses poderosos

Los Cotswolds es un área de 40 x 145 kilómetros al noreste de Londres que abarca cinco condados: Gloucestershire, Oxfordshire, Wiltshire, Somerset, Worcestershire y Warwickshire. Es un conjunto de colinas delimitadas por Bath, Oxford y Stratford-upon-Avon conocido como “el corazón de Inglaterra”.

Su indiscutible belleza atrae a millones de visitantes de todo el mundo con sus hermosas y verdes colinas salpicadas por ovejas, románticas construcciones de piedra caliza color miel, callejones empedrados, riachuelos pequeños con puentes, mansiones y jardines de ensueño, son solo un poco de lo que ofrece este paraíso británico.

Se encuentra a solo dos horas de Londres y ofrece un paisaje tan majestuoso que incluso series como ‘Downton Abbey’ y películas ambientadas en la época victoriana han rodado algunas escenas aquí.

La escritora Jane Austen es uno de los pilares culturales de la región, pues vivió por mucho tiempo en una modesta casa de Bath, donde escribió varias de sus obras.

Después de Londres, este es el lugar de Inglaterra con más celebridades por metro cuadrado, por lo que muchos temen que se convierta en un “gueto de millonarios”.

Este es el lugar de descanso del diseñador Manolo Blahnik, los Beckham y el bajista de Blur, Alex James. Kate Moss y Lily Allen se casaron en los Cotswolds. Elizabeth Hurley, Stella McCartney y el exprimer ministro británico David Cameron, también tienen una casa en este lugar.

Además, este paraíso también alberga la finca del rey Carlos III, Highgrove House.

Ellen DeGeneres desaparece del espectáculo

Luego de casi 20 años al aire, ‘The Ellen DeGeneres Show’ emitió su episodio final en mayo de 2022 tras serias acusaciones de espacio de trabajo tóxico contra ella en 2020.

La presentadora habló del tema en su especial de Netflix ‘Ellen’s Last Stand…Up’ en julio de 2024 donde dijo: “Déjame ponerte al día sobre lo que me ha estado pasando desde la última vez que me viste. Tengo gallinas. Ah, sí, y me echaron del mundo del espectáculo por ser mala”.

Cuando se le preguntó si volvería al mundo del espectáculo en un futuro ahora que ha tenido tiempo de reflexionar sobre sus errores, respondió con un rotundo “no”.

“Esta es la última vez que me verán. Después de mi especial de Netflix, ya terminé”, señaló.