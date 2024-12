Así fue cómo Dulce conoció a Gonzalo Vega, el gran amor de su vida

Dulce, quien murió este 25 de diciembre a los 69 años, deja un enorme vacío en el espectáculo mexicano. Por décadas le cantó al amor y al desamor y entre sus dedicatorias está el famoso actor Gonzalo Vega.

Aunque su relación no prosperó y tomaron caminos diferentes, la cantante siempre recordó con mucho cariño su noviazgo con el histrión, mismo que se vio marcado por la polémica desde su comienzo.

Tras su separación, Gonzalo Vega se casó con Leonora Sisto, madre de sus hijos: Marimar Vega, Zuria Vega y Gonzalo Vega Jr. Mientras que Dulce contrajo nupcias con Luis Mircoli con quien procreó a su única hija, Romina Mircoli, aunque se divorciaron en 1995.

¿Cómo se conocieron Dulce y Gonzalo Vega?

Dulce dejó su natal Matamoros, Tamaulipas, para seguir su sueño de ser cantante en la Ciudad de México, a donde se mudó junto a su madre cuando era apenas una adolescente.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la cantante reveló que, desde el primer momento que vio a Gonzalo Vega en un cartel en el cine, su intuición le dijo que él significaría algo importante en su vida.

Gonzalo Vega y Dulce Instagram @marimarvega / @dulcelacantante

Se conocieron cuando la cantante tenía 17 años de edad, aunque ella no sabía quién era él en un principio.

La intérprete de ‘Lobo’ relató que mientras caminaba por las calles de Reforma junto a su mamá, pasaron por el Cine Latino al que entraron solo para ver los carteles de las películas que estaban anunciadas.

Uno de esos carteles llamó su atención, se trataba del promocional de ‘El juicio de Martín Cortés’, una película protagonizada por Gonzalo Vega.

Al ver la apariencia del actor, Dulce quedó encantada con él y le aseguró a su mamá que algún día lo conocería.

Pasó el tiempo y un día le dijo a José José, su mentor y padrino musical, que luego de cantar por tantas horas, el esfuerzo la dejaba afónica, por lo que el cantante la envió con su doctor.

Mientras estaba en la sala de espera del consultorio, llegó un hombre con un pasamontaña, pues lo habían operado recientemente por sinusitis.

“Llega un hombre con un cuerpazo, pero con pasamontaña, sólo se veían los ojos, con una voz hermosa, casualmente, el doctor nos citaba el mismo día, a la misma hora y terminábamos sentados uno junto al otro y empezamos a platicar, seguimos viéndonos ahí”, contó la cantante.

“Y una Navidad nos despedimos porque el doctor ya no nos iba a ver hasta el próximo año… le dije ‘te voy a dar mi número’”.

Ese hombre era Gonzalo Vega, pero no lo supo hasta que la llamó por teléfono tiempo después. “Ya en enero recibí una llamada de él, me dice: ‘Hola, soy Gonzalo’, yo ni la cara le conocía, ni sabía que era el actor, le digo: ‘No sabía que te llamabas Gonzalo, ¿cómo te apellidas?’, me dice: ‘Gonzalo Vega'".

“En ese momento me enamoré, en ese momento caí muerta, dije: ‘Este me lo mandó Dios’”.

El actor, quien tenía 29 años en ese momento, la invitó a comer cuando ella aún tenía 17 años, por lo que tuvo que pedirle permiso a su mamá de que la dejara ir al restaurante y a Chapultepec.

¿Cómo fue la relación de Gonzalo Vega y Dulce?

“Lo que tuvo Gonzalo conmigo fue una historia de amor tan hermosa que lo que yo le agradezco es que respeto mi inocencia, porque yo pasé de las manos de mi mamá a las de Gonzalo”, dijo Dulce.

La cantante reveló que la diferencia de edad “fue un problemón”, pero a los pocos meses, cuando ella por fin cumplió 18 años, él le pidió que fuera su novia. “Antes de eso ni un besito ni nada, me traía una flor, me escribía cositas, era un hombre muy respetuoso, romántico, fue un rey”.

Cuando Gonzalo Vega le pidió a Dulce que fuera su novia, a la mamá de la cantante no le pareció por la diferencia de edades e incluso le prohibió verlo y le dio una cachetada al actor.

El iba a casa de la intérprete todas las noches a gritarle “Dulce, te amo” y dejaba una rosa en la reja.

Poco después, la mamá de Dulce regresó a Matamoros y les dio su bendición para irse a vivir juntos.

Dulce, cantante Instagram @dulcelacantante

“Gonzalo nunca representó para mí una tentación sexual, yo me enamoré de su romance, de su sonrisa, de cómo me trataba, de su tibieza, de su ternura, de su respeto, era un caballero, además hermoso, guapísimo”.

Vivieron juntos durante cinco años, incluso tenían planes de boda, pero Dulce sabía que, si se casaban, ella dejaría su carrera como cantante y no estaba dispuesta a abandonar su sueño, sin embargo, a pesar de su separación, ella siempre consideró a Gonzalo Vega como el amor de su vida.

“Yo me quedé enamorada de Gonzalo, pero yo me quedé enamorada del Gonzalo de aquel entonces, no del que se casó y tuvo a sus niñas”.

En entrevista con ‘Ventaneando’ declaró: “Siempre lo he dicho y lo diré, nunca fui más feliz más veces y por más tiempo de lo feliz que fui con él”.